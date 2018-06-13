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Sinema>  Sinema Haberleri
13 Haziran 2018 10:11

Robin Williams belgeselinden yeni fragman

Robin Williams: Come Inside My Mind’tan yeni bir fragman paylaşıldı.



Pek çok kült filmde başrolde oynayan, yakın zamanda kaybettiğimiz Robin Williams’ın hayatı, yönetmen Marina Zenovich’in gözünden ekranlara geliyor. Bu sene Sundance Film Festivali’nde premiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan belgesel, Williams’ın çocukluğundan itibaren aile hayatı ve kariyerine odaklanıyor.


Özlediğimiz oyuncuyu izlerken duygulanacağımız kesin. Belgesel 16 Haziran’da HBO’da yayınlanacak. Fragmanını izliyoruz.

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