Pek çok kült filmde başrolde oynayan, yakın zamanda kaybettiğimiz Robin Williams’ın hayatı, yönetmen Marina Zenovich’in gözünden ekranlara geliyor. Bu sene Sundance Film Festivali’nde premiyeri yapılan ve büyük beğeni toplayan belgesel, Williams’ın çocukluğundan itibaren aile hayatı ve kariyerine odaklanıyor.
13 Haziran 2018 10:11
Robin Williams belgeselinden yeni fragman
Robin Williams: Come Inside My Mind’tan yeni bir fragman paylaşıldı.
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Jurassic World: Yıkılmış Krallık
- The Bookshop
- Borg/McEnroe
- Zohak
- Sihirli Müze
- Ayin
- Acı Tatlı Ekşi
- Cumali Ceber 2
- Sevimli Tekneler
- Kasırgada Vurgun
- Deniz ve Güneş
- Sürükleniş
- Cüce Dedektif Şerlok
- Cebimdeki Yabancı
- Kitap Kulübü
- Cin-i Ayet
- Ahlat Ağacı
- Kâfir
- Hiçbir Zaman Burada Değildin
- Yol Arkadaşım
- Yol Kenarı
- Azraille Dans
- Küçük Cadı
- Hürkuş: Göklerdeki Kahraman
- Han Solo: Bir Star Wars Hikayesi
- Peter Pan ve Tinker Bell: Sihirli Dünya
- Bal Kaymak
- Deadpool 2
- Yakışıklı Prens
- Partilerde Kız Tavlama Sanatı
- Kiraz Mevsimi
- Daha Yeni Başladık
- Tutsak
- Kral Şakir Oyun Zamanı
- Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok
- Doğruluk mu Cesaret mi
- 4N1K 2
- Renkli Balık Yeni Dünyalar Kâşifi
- Şaşkınlar Çetesi
- Avengers: Sonsuzluk Savaşı
- Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık
- Cici Babam
- Taş Devri Firarda
- Sessiz Bir Yer
- Fındık İşi 2
- Bizim Köyün Şarkısı
- Kelebekler
- Ailecek Şaşkınız
- The Florida Project
- Güzel Adam Süreyya
Son Haberler
-
Robin Williams belgeselinden yeni fragman
Robin Williams: Come Inside My Mind’tan yeni bir fragman paylaşıldı.
-
Haftasonu gişe galipleri hangi filmler?
Ülkemizde Jurassic Park, dünyada Ocean's Eight gişenin zirvesinde...
-
Ant-Man and the Wasp'ten haberler var
Paylaşılan son televizyon spotunda Avengers’ın adı geçiyor...
-
Dümdüzz Adam Cuma vizyonda!
Yerli komedide sevilen oyuncular yer alıyor...