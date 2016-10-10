Robin Williams'ın eşi hastalığını ilk kez yazdı

2014 yılında trajik bir şekilde kaybettiğimiz ünlü oyuncu Robin Williams, hala saygıyla isminden bahsedilen bir aktör. Uzun yıllar devam ettirdiği oyunculuk kariyeri boyunca çok büyük filmlere imza attı, her zaman sevildi ve takdir edildi. Eşi Susan Schneider, aktörün son aylarını Neurology isimli bir dergiye "Eşimin Zihnindeki Terörist" başlıklı bir yazıda anlattı. Robin Williams'ın ölümünden sonra en detaylı açıklamaları bu yazıda yapan Susan Schneider'in yazdıkları, oldukça dikkat çekici.









Williams'ın üçüncü eşi Schneider, robin Williams'ın birçok hastalıkla mücadele ettiğini vurguladı. Başlangıçta sahip olduğu hastalıklar, Robin Williams'ın ölümünden iki ay önce Parkinson'a yakalanmasına neden olmuş. Ağustos 2014'teki intiharına kadar Robin Williams'ın oldukça sancı çektiği belli oluyor. Eşi Williams'ın hastalık günlerini "Semptomlar içinde boğuluyor gibiydi, onunla birlikte ben de boğuluyordum." diyerek anlatıyor. Dengesiz düşünceler, hafıza kaybı, sindirim sistemi problemleri, uykusuzluk, paranoya ve anksiyete gibi semptomlar, tüm bu rahatsızlıkların etkileri olarak göze çarpıyor ve Robin Williams da bunların hepsini yaşamış.

"Sesi incelmişti ve parkinson da onu çok zorluyordu. Sol elindeki titreme devam ediyordu ve çok yavaş yürüyordu. Konuşurken kullanmak istediği sözcükleri hatırlayamamaktan nefret ediyordu. Gece boyu uyumaya çalışıp yine de uykusuzlukla boğuşuyordu. Bazen kendini hareket edemez bir halde buluyordu. Uzaklık, derinlik gibi kavramları algılamada sıkıntı yaşıyordu."

Schneider ayrıca 10 aylık nörolojik ve psikolojik problemleri keşfetme çabalarını da yazıyor. "Aklını yitiriyordu ve bunun farkındaydı. Acısının ne boyutta olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Üstelik bu aklını yitirmesine neden olan şeyin ne olduğunu da bilmiyor, ismini bile hatırlayamıyor." Üstelik oldukça ilginç bir şey de istiyormuş Robin Williams, bu durumdan kurtulmak için. "'Beynimi yeniden başlatmak istiyorum.' diyordu. Doktor randevuları, testler ve psikiyatri arasında gidip geliyorduk. Sayısız kan ve idrar tahlilleri ve daha fazlası... Bir beyin taraması gerçekleştirilmişti, olası bir tümörden şüpheleniliyordu ve kardiyolojisti kalbini yeniden kkontrol etmişti. Bu üst üste test ve tahlillerin hepsinin sonucu olumsuz geldi. Kötü bir şeyler olduğuunu ikimiz de hissediyorduk." müzede Bir Gece 3'ün çekimleri sırasında bile Williams oldukça hastaymış. Tek bir repliği bile hatırlamakta zorlanıyormuş."Mayıs ayının başlarında filmin çekimleri bitti ve Vancouver'dan geldiğinde iniş takımları çalışmayan bir uçak gibiydi. " diyerek anlatıyor film çekimlerinden Williams'ın dönüşünü.

Robin Williams 11 Ağustos 2014'te intihar ettiğinde çift üç yıllık evliydi. Otopsi sonuçları, Williams'ın ölümüyle birlikte hastalıklarının nedenlerini de ortaya koyuyordu.