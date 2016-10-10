2014 yılında trajik bir şekilde kaybettiğimiz ünlü oyuncu Robin Williams, hala saygıyla isminden bahsedilen bir aktör. Uzun yıllar devam ettirdiği oyunculuk kariyeri boyunca çok büyük filmlere imza attı, her zaman sevildi ve takdir edildi. Eşi Susan Schneider, aktörün son aylarını Neurology isimli bir dergiye "Eşimin Zihnindeki Terörist" başlıklı bir yazıda anlattı. Robin Williams'ın ölümünden sonra en detaylı açıklamaları bu yazıda yapan Susan Schneider'in yazdıkları, oldukça dikkat çekici.
10 Ekim 2016 10:50
Robin Williams'ın eşi hastalığını ilk kez yazdı
Robin Williams'ın eşi, bir dergi için kaleme aldığı yazıda, eşinin son dönemlerini ve hastalığını anlattı.
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.