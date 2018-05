Robin Williams'ın intihar sebebine yeni bir açıklama geldi

Sevilen sanatçı Robin Williams'ın intihar ederek hayatını kaybetmesi hepimizi sarsmış ve bir o kadar da şaşırtmıştı. Ünlü oyuncunun Parkinson hastalığından çektiği biliniyordu fakat bu ay yayınlanan bir biyografide aktörün aynı zamanda Dementia (Bunama) hastalığından da çektiği ve bu hastalığın geri dönüşünün olmadığı, beyin fonksiyonlarının bozukluğunun zamanla daha da kötüye gidiyor olduğu açıklandı.

Robin isimli biyografik kitapta Dave Itzkoff oyuncunun son günlerini anlatıyor.

Beyindeki protein depolarının düşünme, hafıza, duygular ve beden hareketlerine etki ettiği teşhisini koyan doktoru, bunun ikinci en sık görülen bunama çeşidi olduğunu dile getirmiş. Williams son zamanlarında durup dururken ağlamaya başlıyor, üzerinde çalıştığı rollerin diyaloglarını unutuyor, parkinson'dan dolayı ayaklarını sürüyerek yürüyebiliyormuş. Night at the Museum: Secret of the Tomb filminin çekimlerinde krizler yaşanmış. Makyaj sanatçısı Cheri Minns, kitabın yazarına, her gün kollarımda ağlıyordu, dayanılacak gibi değildi, şeklinde açıklama yapmış. Robin Williams'ı sevgiyle, özlemle anıyoruz.