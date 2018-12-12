12 Aralık 2018 08:54 Rocky Balboa’yla efsane yükseliyor Michael B. Jordan, üç kez Oscar adayı Sylvester Stallone ve Tessa Thompson’ın ilk filmdeki rollerine geri döndüğü, Adonis Creed’in hikayesinin bu yeni bölümünde, genç boksörün yeni kavuştuğu şöhret, aile, babasının mirası ve şampiyon olmak için sürekli mücadelesi söz konusuyken, ringde ve ring dışındaki hayatı anlatılıyor.

Emekli eski ağır sıklet şampiyonu Rocky Balboa’yla çalışmak üzere California’dan Philadelphia’ya gelişinden bu yana geçen üç yıl içinde, Adonis (Jordan) aşkı ve başarıyı bulmuştur. Akıl hocası, koçu ve “amcası” Rocky’nin kanatları altında, kısa sürede profesyonel boks dünyasındaki ağır sıklet şampiyonluğu arenasında yerini almıştır. Uzun zamandır birlikte olduğu aşkı Bianca (Thompson) yıldızı yükselmekte olan, güzel ve yetenekli bir şarkıcı-bestecidir. İki genç artık birbirlerine söz verip bir aile kurmaya hazırdırlar. Adonis’i evlat edinmiş olan Mary Anne Creed (Phylicia Rashad), her ne kadar onun babasının izinden gitmesini arzu etmemiş olsa da, merhum kocasını boksun en büyük şampiyonlarından biri yapan yeteneği ve tutkuyu Adonis’te de gördüğü için genç adamın seçimini kabullenmiştir.

Adonis’i şüpheleriyle yüzleşmeye ve aklındaki soruları yanıtlamaya zorlayan bir rakibin ortaya çıkışı çok uzun sürmez: Genç, yenilgisiz ağır sıklet şampiyonu Viktor Drago (Florian “Big Nasty” Munteanu), Apollo’yu otuz yıl önce ringde öldüren Rus boksör Ivan Drago’nun (Dolph Lundgren) oğludur ve Adonis’e dünyanın gözü önünde meydan okur. Boks dünyası bu maçı yeni neslin tarihi “Creed-Drago” karşılaşması ilan eder. Babasının intikamını almak isteyen Adonis için, Drago’yu heyecanlı bir unvan maçında yenmek sıradan bir dövüşten fazlasıdır. İntikam peşindeki bu iki oğlun karşılaşmasında tarihin tekrar edeceğinden korkan Rocky’ye göre ise, kaybedilecek şey unvandan fazlasıdır.

“Creed: Efsanenin Doğuşu“ndaki rollerini yeniden üstlenen isimler arasında Tony “Little Duke” Burton rolündeki Harris ve boksör Danny “Stuntman” Wheeler rolündeki eski yarı ağırsıklet şampiyonu Andre Ward bulunuyor. “Rocky IV”te Rus boksör İvan Drago’yu canlandırmış olan Dolph Lundgren, bu ikonlaşmış role geri dönerken, Russell Hornsby de kadroya boks destekçisi Buddy Marcelle olarak katılıyor. “Creed II: Efsane Yükseliyor”la sinemaya iz bırakacak şekilde adım atan isim ise Viktor Drago rolünü canlandıran Florian “Big Nasty” Munteanu.

Ödüllü sinemacı Steven Caple Jr.’ın (The Land) yönettiği filmin orijinal hikayesini ve senaryosunu, Sylvester Stallone’nin yarattığı karakterlere dayanarak, Juel Taylor ve Sylvester Stallone, hikayesini ise Sascha Penn ve Cheo Hodari Coker kaleme aldı. “Creed”in ortak yazarı ve yönetmeni olan Ryan Coogler, bu filmin yönetici yapımcılığını Michael B. Jordan ve Guy Riedel’la birlikte üstlendi. Filmin yapımcılığını ise Irwin Winkler, Charles Winkler, William Chartoff, David Winkler, Kevin King-Templeton ve Sylvester Stallone gerçekleştirdi.

Creed II: Efsane Yükseliyor 11 Ocak 2019’da sinemalarda.