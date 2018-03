Rogue One: A Star Wars Story'nin fragmanı yayınlandı

Artık resmi olarak yeni bir Rogue One: A star Wars Story fragmanımız var! Lucasfilm ve Disney, sözünü tutarak perşembe günü Rio Olimpiyatları sırasında yeni fragmanı yayınlayarak heyecanlı bekleyişte dozu artırdı. Pazarlamanın gücüyle, başarılı bir fragman birleşince, fragman şimdiden büyük bir yankı uyandırdı. Olimpiyat Oyunları^'nı serinin hayranlarının izlemesini sağlamak için Disney, oldukça keyifli bir sürprizler perşembe günü yayınlar sırasında yeni bir Rogue One trailer'ı yayınlayacağını açıklamıştı. ABD'deki yayıncı kuruluş NBC'nin ratinglerini göremesek de, eminiz fragmanın yayınlanacağı akşam olimpiyatlar daha da fazla kişi tarafından izlenmiştir. Pazarlama, nitelikli bir şekilde kullanıldığında olumlu sonuçlar da verebiliyor demek ki.

Hayranlara göre, oyunları başından sonuna kadar izlemelerine değmiş gibi duruyor. Heyecan verici ve oldukça güçlü bir fragmanla karşıladı Rogue One izleyenleri. Disney'in Rogue One'ı da Star Wars: The Force Awakens'a -film pek de beğenilmemişti- benzetmekte olduğuyla ilgili iddialar had safhaya ulaşmışken, bu fragman iddiaların gözden geçirilmesini gerektirdi. The Force Awakens'tan oldukça farklı bir yerde duruyor Rogue One, en azından bu fragmanın The Force Awakens'a benzer bir tarafı olmadığını söyleyebiliriz.