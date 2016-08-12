Artık resmi olarak yeni bir Rogue One: A star Wars Story fragmanımız var! Lucasfilm ve Disney, sözünü tutarak perşembe günü Rio Olimpiyatları sırasında yeni fragmanı yayınlayarak heyecanlı bekleyişte dozu artırdı. Pazarlamanın gücüyle, başarılı bir fragman birleşince, fragman şimdiden büyük bir yankı uyandırdı. Olimpiyat Oyunları^'nı serinin hayranlarının izlemesini sağlamak için Disney, oldukça keyifli bir sürprizler perşembe günü yayınlar sırasında yeni bir Rogue One trailer'ı yayınlayacağını açıklamıştı. ABD'deki yayıncı kuruluş NBC'nin ratinglerini göremesek de, eminiz fragmanın yayınlanacağı akşam olimpiyatlar daha da fazla kişi tarafından izlenmiştir. Pazarlama, nitelikli bir şekilde kullanıldığında olumlu sonuçlar da verebiliyor demek ki.
12 Ağustos 2016 13:49
Rogue One: A Star Wars Story'nin fragmanı yayınlandı
Merakla beklenen Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi'nin ilk fragmanı, Rio olimpiyatları sırasında yayınlandı. Fragman sürpriz dolu!
Yorumlar
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Fatma Girik Star Wars olmuş
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donnie yen değil mi o adam??
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