Rogue One: A Star Wars Story'nin fragmanı yayınlandı

Artık resmi olarak yeni bir Rogue One: A star Wars Story fragmanımız var! Lucasfilm ve Disney, sözünü tutarak perşembe günü Rio Olimpiyatları sırasında yeni fragmanı yayınlayarak heyecanlı bekleyişte dozu artırdı. Pazarlamanın gücüyle, başarılı bir fragman birleşince, fragman şimdiden büyük bir yankı uyandırdı. Olimpiyat Oyunları^'nı serinin hayranlarının izlemesini sağlamak için Disney, oldukça keyifli bir sürprizler perşembe günü yayınlar sırasında yeni bir Rogue One trailer'ı yayınlayacağını açıklamıştı. ABD'deki yayıncı kuruluş NBC'nin ratinglerini göremesek de, eminiz fragmanın yayınlanacağı akşam olimpiyatlar daha da fazla kişi tarafından izlenmiştir. Pazarlama, nitelikli bir şekilde kullanıldığında olumlu sonuçlar da verebiliyor demek ki.





Hayranlara göre, oyunları başından sonuna kadar izlemelerine değmiş gibi duruyor. Heyecan verici ve oldukça güçlü bir fragmanla karşıladı Rogue One izleyenleri. Disney'in Rogue One'ı da Star Wars: The Force Awakens'a -film pek de beğenilmemişti- benzetmekte olduğuyla ilgili iddialar had safhaya ulaşmışken, bu fragman iddiaların gözden geçirilmesini gerektirdi. The Force Awakens'tan oldukça farklı bir yerde duruyor Rogue One, en azından bu fragmanın The Force Awakens'a benzer bir tarafı olmadığını söyleyebiliriz.

Yüzme yarışlarından görüntüler yayınlanırken ansızın yayına alınan fragman, yepyeni bir Star Wars öyküsü vadettiğini gün yüzüne çıkardı. Yeni karakterler, yepyeni teknolojiler, bağımsız gibi duran ancak defalarca izlediğimiz iki filmin arasına tarihlenmiş bir öykü ve büyük de bir sürpriz... Bunların hepsi bu fragmana sığmış durumda. Biraz daha derine girip incelemekte yarar var.





Filmin ana karakteri olan Jyn Erso'yu Felicity Jones canlandırıyor. Jyn Erso, Death Star'ın plamlarını çalmakla görevlendirilmiş durumda. Filmin ana konusunu, bu planların nasıl çalınabileceği, ya da daha doğrusu çalınıp çalınamayacağı oluşturuyor. Star Wars: The Clone Wars isimli çocuklar için hazırlanan animasyon seride karşımıza daha genç haliyle çıkan Saw Gerrera, Forest Whitaker tarafından canlandırılıyor. Jyn Erso'ya Rebellion ekibine destek vermek için çalışıyor. Yine de , emekli olduğunu fragmanda bile vurguladığını gözden kaçırmamak gerek. O kadar da emekli olmamış olabilir gerçi. Hikayeye ne kadar dahil olacağını göreceğiz. Genevieve O'Reilly, Rebellion'ların lidari Mon Mothma'yı canlandırıyor.







Fragmanda birçok uzay aracının gezegenlerin atmosferinde gezindiğini görüyoruz. Bu, oldukça etkileyici bir izlenim yaratıyor aslında. Star Wars'tan beklediğimiz "hava trafiği"ni ortaya koyuyor. Jedha'nın üstünden geçen bir Star Destroyer, fragmanda gözümüze takılan en önemli şeylerden birisi oldu örneğin. Yeni U-Wing ise ilk kez görücüye çıktı.

İlginç bir karakter olarak Chirrut Imwe de fragmanda göze çarpıyor. Imwe, Jedi olmayan ama evrenin Günç sayesinde jedi etkisiyle birleşebileceğine inanıyor. Kör olmasına rağmen büyük bir Stormtrooper grubunu etkisiz haline getiriyor. Bu arada, Stormtrooper'lar sahiden işlerini kötü yapıyor olabilir.







Fragmanın kuşkusuz en dikkat çekici anı ise, Darth Vader'ın bir nefes alış verişi kadar göründüğü son sahne olsa gerek. Beklenmedik bir anda karşımıza çıkan Darth Vader, görkemli bir fragmana görkemli bir son yazıyor tek başına.

Daha önce Disney yapımcılarının gösterimde filmi beğenmemesi nedeniyle tekrar çekilmesi için birçok sahne önerdiği Rogue One: A Star Wars Story, neredeyse bütün bir yaz üstüne çalışıldıktan sonra böyle bir fragmanla karşımıza çıktı. Filmin beklentileri aşamayacağı, hatta iyi olmayacağıyla ilgili yapılan yorumlar şimdilik durulmuş gibi görünüyor. Serini hayranları temkinli yaklaşmaya çalışsa da bu fragman, şimdiden gönülleri kazandı. Bu arada Star Wars, Disney'in 2020'ye kadar olan takviminin büyük bir kısmını kaplıyor. Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi'nin 16 Aralık 2016'da gösterime girmesinin ardından öncelikle Star Wars Episode III tam bir yıl sonra, 15 Aralık 2017'de gösterime girecek. Onu takiben favori uzay kovboyumuz Han Solo'nun özel filmi şimdilik 2018 yılının Mayıs ayına tarihlenmiş durumda. 2010'lu yılların üçlemesi 2019 yılındaki dokuzuncu filmle sona erecek. Kelle avcısı Boba Fett için hazırlanan ve Josh Trank tarafından yönetilmesi beklenen film ise 2020'ye şimdiden tarihlenmiş durumda. Kemerleri bağlayın, ışın kılıçlarını kuşanın ve tarafınızı seçin! 2020'ye kadar Star Wars daha çok konuşulacağa benziyor.