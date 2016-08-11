11 Ağustos 2016 22:43 Rol gereği kadın kılığına giren aktörler Bazen bazı filmler için kendinizden fazlanız olmak gerekiyor. Özellikle bir aktörü en iyi yapan özelliklerinden biri de kuşkusuz karşı cins rollerini oynayabilmesi.Sinema tarihinde oyuncuuklarıyla göz dolduran kadın kılığına girmiş 10 aktörü listeledik

Charlie Chaplin / A Busy Day









Listede Chaplin'in adını görmek şaşırtıcı olmaz. Sessiz sinemanın duayeni hem yapımcılığı hem aktörlüğüyle öne çıkan ingiliz efsanesi kadın rolüyle de büzel bir performans sergiliyor. A Busy Day filminde karşımıza bir askeri geçit töreni sırasında kocasının diğer kadınlara olan ilgisini kıskanan eş rolünü alan Chaplinasabi şekilde set basıp polis dövüyor. Tabii sonu da kocası tarafından uçurumdan itilmek oluyor.

Tony Curtis & Jack Lemmon / Some Like It Hot









Yönetmenliğini Billy Wilder'ın üstlendiği ve başrolünde Marilyn Monroe'nun bulunduğu Bazıları Sıcak Sever filminde ona eşlik eden Tony Curtis ve Jack Lemmon kadın kılığında muazzam bir performans sergiliyor. Bir komedi yapımı olan filmde ABD'de alkol yasağı uygulandığı günlerde geçen ve iş arayan zor durumdaki iki müzisyenin, tanık oldukları bir katliamın ardından saklanmak için kadın kılığına girdiği maceraya tanık oluyoruz.

Kemal Sunal / Şabaniye









Komedi filmleriyle dönemin olaylarını hem eleştiren hem de oyunculuğuyla Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi komedyenlari arasında zirvede bulunan Kemal Sunal, Şabaniye filminde girdiği kadın rolüyle yine ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu kanıtlamıştı. Şaban güldürüsü olarak da bilinen Şabaniye o yıllar köyünden kan davası yüzünden kaçıp kadın kılığına girerek büyük bir şarkıcı olan Şaban'ın hikayesi anlatılır.

Liev Schreiber / Mixed Nuts





Namı diğer Çılgın Yılbaşı filmi 1994'de büyük bir kitlenin beğeniyle izlediği Amerikan yapım filmdi. Sevgilisi tarafından tam da yılbaşı öncesi terk edilen Philip'in çalıştığı binada yaşanan birçok olayın anlatıldığı filmde Liev Schreiber güzelliği ve oyunculuğuyla bu iş tam olarak böyle yapılır der gibi performans sergiliyor.

Robin Williams - Mrs. Doubtfire









Efsane oyuncu Robin Williams 'ın unutulmaz filmlerinden olan Mrs. Doubtfire , 1993'de Chris Columbus'un yönetmenliğinde çekilmişti. Türkiye'de başrolünde Haluk Bilginer'in oynadığı dizi Hayatımın Rolü'ne de ilham kaynağı olmuştu. Filmde Robin Willams girdiği dadı rolüyle oyunculuğunu yine konuşturmuştu.

Eddie Murphy / The Nutty Professor









Yönetmenliğini Tom Shadyac'in yaptığı efsane komedi filmi Çatlak Profesör'ü çoğumuz hatırlıyoruz. Filmde birçok kılıkta karşımıza çıkan Eddie Murphy oyunculuğunu kanıtlarken özellikle babaanne rolüye bir üst seviyeye çıkmayı da başarmıştı.

Johnny Depp / Before Night Falls









Aslında Johnny Deep'i birçok farklı rolde genelde boyalı suratlarla gördüğümüz için kadın kılığında bir performansının olması şaşırtıcı gelmeyebilir. Türkçe adı 'Karanlıktan Önce' olan senaryosu Kübalı şair ve yazar Reinaldo Arenas'ın otobiyografik romanından esinlenen filmde birçok yağlı boya teması görmemizin yanında Johnny Deep'i baştan çıkaran güzellikte bir kadın olarak da izliyoruz.

Gael García Bernal / La mala educación









Türkçesi Kötü Eğitim olarak çevrilen film, Almodóvar sinemasının başyapıtları arasında bulunuyor. Çocukluktan kalma arkadaşlıklar ve aşklar, çocuk tacizi ve cinayette suç ortaklığı gibi temaların etrafında gelişen filmde başrolümüz Gael García Bernal filmde üç farklı role bürünüyor. Bunlardan en başarılı olduklarından biri de kuşkusuz kadın kılığındaki rolüydü .

John Travolta / Hairspray









Adam Shankman'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmde ayda sadece bir gününü Afroamerikalılara ayıran bir televizyon şovu çerçevesindeki olaylar anlatılıyor. Genelde kötü adam rollerinde tüyler ürperten sevilen oyuncu John Travoltra'yı kadın performansıyla adeta aktrislere taş çıkartırken izliyoruz.

Sean Penn / This Must Be the Place









Sert tavırları ve havalı yürüyüşleriyle bildiğimiz Sean Penn, Paolo Sorrentino yönetmenliğindeki Olmak İstediğim Yer filminde karşımıza çok farklı bir rol ile çıkıyor. Babasının intikamı için ABD'yi boydan boya geçen eski rock yıldızı Cheyenne rolüyle karşımıza çıkan Sean Penn kadın rolünde oyunculuğunun yine hakkını veriyordu.

SELİM GERÇEKER