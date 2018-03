Rolü bırakmaya zorlayan sahneler

Evrensel olarak, bir işi yarıda bırakıp kaçmak oldukça yanlıştır. Ancak yine de bazen, tüm şan şöhret ve yüklü miktardaki paraya rağmen bazı roller, acımasız bir yönetmenin elinde zor bir hayatta kalma mücadelesine dönüşüp oyuncusuna "acaba bıraksam mı" dedirtiyor. Bu konuyla ilgili oyunculardan birçok haber geliyor. Psikolojik olarak korku filmlerinde zorlanan oyunculardan sonra, şimdi her anlamda zorlanan oyunculara birlikte bakalım.









John Cena (12 Rounds)







2009 yılında WWE, 12 Rounds isimli bir DVD filmi çekmişti. Vizyona girmeyip yalnızca DVD formatında sunulan bu film, birçok ünlü güreşçiyi kadrosunda bulunduruyordu. Tabii ki çok azı, John Cena kadar ünlüydü. Ancak günlük rutini dev gibi güreşçilerle karşılaşmak olmasına rağmen, John Cena pek de korkusuz birisi değilmiş görünüğşe göre. Yükseklik korkusu, bir gökdelenin tepesinden sarkarak çektiği bu sahnede John Cena'yı ooldukça zorlamış. Hatta DVD ekstrası olarak verdiği röportajda Cena, daha gökdelene çıkmadan bile filmi bırakıp gitmeyi düşündüğünü söylemiş.









Shelley Duvall (The Shining)









Stanley Kubrick'in zor bir yönetmen olduğunu herkes bilir; çünkü çok mükemmeliyetçidir. Shelley Duvall, The Shining filmindeki performansıyla hiç tahmin edemeyeceğiniz ve kendisinin de setteyken fark edemeyeceği bir rekorla girmiş, Kubrick'in zor adamlığı yüzünden. 1980 yapımı filmdeki klasikleşmiş bir sahneyi Shelley Duvall ile tam 127 kez tekrar çekmiş Kubrick. O sahnede ağlaması gereken Duvall, çok ağladığı için sıvı kaybı yaşamış ve bir yerden sonra yorhgunluk ve stresten saçları dökülmüş. Oldukça zor hikaye.









Zoe Saldana (Pirates of the Caribbean)









Avatar ve Guardians of the Galaxy gibi filmlerde başrol oynamadan önce, Saldana da büyük roller almak için çabalıyordu. 2003 yılında Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl ile bu fırsatı yakaladı ancak sorunlar yaşadı. "İnsanlar sette birbirini aldığı role göre değerlendiriyor ve bana saygı göstermiyor, beni önemsiz görüyorlardı" diyor. Keyif kaçırıcı ve motivasyon düşürücü durumlar bunlar.









Mike Myers (Wayne's World)









Mike Myers, Wayne Campbell isimli karakteri Saturday Night Live için yaratmıştı ve Paramount'un kendisinden bu karatere bir film istemesini sağlayacak kadar başarılı olmuştu. Myers senaryoyu yazdı ve özellikle Wayne ve arkadaşlarının arabaya doluşup Queen'in Bohemian Rhapsody'sinde kafa salladığı sahneyle iglili oldukça heyecanlıydı. Ama stüdyo, Queen'in bu şarkısının telif açısından daha ucuz ve daha yeni bir şarkıyla değiştirilmesini istedi; bir Guns 'n Roses şarkısı gibi. Bu da Mike Myers'ı oldukça zorlamıştı.









Daisy Ridley (Star Wars: The Force Awakens)

















Yüzyılın en sevilen film serisinde yer alıp başrol oynamak, neredeyse her oyuncunun hayalidir haliyle. 2015 yılında çekilen Star Wars: The Force Awakens'nı çekim sürecinde yaşanan gergin hava ise Daisy Ridley'e biraz fazla gelmişti. Filmin beklenildiği gibi olmaması korkusu, çalışan herkesi oldukça etkiledi ve bu da sete yansıdı belli ki. Daisy Ridley, bu gibi dumlar için biraz tecrübesizdi. Screen Rant, J.J. Abrams'ın kendisine setteki ilk günde oyunculuk performansının "odun gibi" hissettirdiğini söylemesiyle ilk günden seti terk etmeyi düşünmüş.





Gene Hackman (The French Connection)











Bu rolüyle Oscar kazandı, ancak neredeyse hiç yer almayacaktı filmde. 1971 yapımı French Connection'ın çekimleri sırasında oldukça zor bir aktör olarak yönetmen William Friedkin ile birço ktartışma yaşamıştı. Friedkin bir sahne için 27 tekrar istemiş ve Hackman neredeyse seti terk ediyormuş. Ancak yine de sette kalmayı tercih etmiş ve Oscar konuşmasında da bu sahneden bahsetmeyi unutmamış.











Mary Elizabeth Mastrantonio (The Abyss)

















Karanlık, klostrofobik set, 1989 yapımı James Cameron bilim kurgusu The Abyss'te işleri epey zorlaştırmış. Bir sahnede Mastrantonio ıslak bir zeminde yatarken eşini canlandıran Ed Harris'in onu tokatlamasını istemiş Ed Harris. Birkaç tekrar sonucunda iyi bir sonuç alınmasına rağmen bir kameramanın kameralardan birinin bozulduğunu söylemesiyle sahneyi baştan çekmek zorunda kalmışlar.









Michelle Rodriguez (The Fast and the Furious)

















The Fast and the Furious serisi, iyi bir aksiyon serisine dönüşmeye başladı. Ama daha projenin başında neredeyse filmin önemli oyuncularından birini kaybediyordu. 2001 yapımı ilk filmin çekimleri sırasında Michelle Rodriguez karakterinin filmin sonundaki davranışlarını reddedmöişti. Letty'nin uzun süredir erkek arkadaşı olan Dom'u Brian için terk etmeyeceğini düşünüyordu. Yapımcılara eğer senaryo değişmezse filmden ayrılacağını söylemiş, yapımcılar da bunu kabul edip senaryoyu değiştirmiş.