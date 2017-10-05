Roman Polanski'ye bir taciz suçlaması daha

Polonyalı yönetmen Roman Polanski (84) hakkında çıkan taciz iddialarına bir yenisi daha eklendi.Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre; Alman oyuncu Renate Langer (61), 15 yaşındayken Amerika'da bir film çekimi sırasında Roman Polanski tarafından tacize uğradığını iddia etti.Langer bu zamana kadar susmasını ise “Ailemin üzülmesini istemedim. Çevremdeki tepkilerden utanıyordum. Annem vefat etti artık gizleyecek kimsem yok. Adalet yerini bulsun” sözleriyle açıkladı.