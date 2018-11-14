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Sinema>  Sinema Haberleri
14 Kasım 2018 13:28

Roma’nın fragmanı gün yüzüne çıktı

Yılın iddialı yapımlarından Alfonso Cuarón imzalı Roma filminin ilk fragmanı yayımlandı.


Oscar ödüllü yönetmen ve yazar Alfonso Cuarón'un (Yerçekimi, Son Umut, Y Tu Mama Tambien) bugüne kadarki en kişisel projesi olan ROMA, Meksiko'nun orta sınıftan ailelerin yaşadığı Roma mahallesindeki bir evde hizmetçi olarak çalışan genç Cleo'yu (Yalitza Aparicio) konu alıyor. Kendisini yetiştiren kadınlara bir sevgi mektubu niteliğindeki filmde Cuarón, kendi çocukluğunu anımsayarak 1970'lerin çalkantılı siyasi ortamındaki sosyal hiyerarşi ve aile içi çatışmaların canlı ve duygusal bir portresini çiziyor.


Cuarón’un 2013’te büyük ses getiren filmi Gravity’den bu yana ilk projesi olan ROMA, 14 Aralık’ta ayında Netflix’te ve aralarında Türkiye’nin de olduğu 30 ülkedeki sinema salonlarında gösterime girecek.



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