Romantik filmler ile 2016'yı güzel bitirin

2016'nız nasıl geçti? İyi, kötü, romantik... Belki birçoğunuz için tek kelimeden fazla bir yıl oldu ama aşağıdaki filmler en azından yılı romantik bir şekilde noktalamak için ideal. Bu senenin en gözde, en sevilen romantik filmlerini bazen komik bazen aksiyon dolu hikayeleriyle aşağıda bulabilirsiniz.





Cafe Society

Büyüklere öncelik verelim ve 80 yaşını devirmiş olan ünlü yönetmen Woody Allen ile listemizi açalım. Zaten yönetmenlik kariyerinin başından beri komedi üzerine yoğunlaşan Allen, bu komedinin içine çoğu zaman romantizm de katmıştır. Ancak uzun bir süre onun romantizmini, daha çok bir karakterin gülünç aşkı biçiminde izledik. Yavaş yavaş durgunlaşmaya başlayan romantizm 90’ların sonu ve 2000’ler ile daha önceki filmlerine benzemeyen bir hal aldı. Ancak bu sene Cannes festivalinin açılış filmi olan Cafe Society, son dönemlerde ağırlaşmaya başlayan Allen’dan daha farklı şeyleri bize tattırıyor. 30’ların Amerika’sında geçen film New York’undan Hollywood’a uzanan “renkli” bir macerayı konu ediniyor. Tabi bu yaratılan renkli evrenin baş mimarlarından biri de hiç şüphesiz dünyanın gelmiş geçmiş en iyi görüntü yönetmenlerinden biri olan Vittorio Storaro’dur. Ya da diğer bir adıyla “Işığın Tanrısı”.

Keyifli bir dönem filminden aksiyon dolu dönem filmine… Bu listenin sadece romantik filmlerden oluşmasını bekliyor olabilirdiniz ancak bu dönemin romantik yapımları herhalde saf romantizmi yeterli görmemiş. Brad Pitt’in ayrılık haberi ile daha da çekici hale gelen Allied, bir Fransız bir Amerikan ajanın aynı iş üzerindeki çalışmasını anlatıyor. Ancak iki ajan bu rastlantıyı daha sonradan öğreneceklerdir. Nazi subayını etkisiz hale getirdikten sonra birbirine aşık olan ikilinin garip ilişkisi ile aksiyon yerini gergin bir romantizme bırakacaktır. Çünkü Amerika tarafı Brad Pitt’in canlandırdığı Max karakterini, yeni eşine karşı dikkatli olması konusunda uyaracaktır. Çünkü gerçek hayatta da Pitt ile beraber olmaya başlayan Marion Cotillard, bu filmde ABD hükümetinin gözünde aslında bir Nazi ajanıdır. Yaklaşık iki hafta önce Türkiye’de vizyona çıkan film, 150 binden fazla yerli seyirciyi sinemalara çekti.Birçok kişiye göre yılın en gözde filmi olarak görülen La La Land, tam da romantik film severlere göre bir yapım. Sinemada romantizmin en keyifli hallerinden biri olan müzikal türünde çekilen film, izleyenleri adeta büyülüyor. Daha doğrusu büyüleyecektir. Çünkü film dünyanın her yerinde vizyon ile buluşmadı. Premierini Venedik’te gerçekleştiren film Festival’in en önemli ödülü olan “Altın Ayı”ya da aday oldu. Geçtiğimiz hafta açıklanan ve sinema filmleri açısından Oscar’ın bir “ön gösterimi” olarak görülen Altın Küre’ye de tam 7 daldan aday oldu. Bu da onun Oscar’daki şansının ne kadar yüksek olduğunun kanıtı olsa gerek. Aralık’ın sonunda Türkiye’de vizyona çıkacak bu müzikali es geçmeyin deriz. 2016’nın en büyük romantik filmini elinizin tersiyle itmiş olursunuz.Pedro Almodovar’ı seviyorsanız bu filme de muhtemelen bayılacaksanız. Yok daha önce hiç Almodovar izlemedim diyenlerdenseniz Julieta, 2016 romantik filmleri içinde bu eksiğinizi kapatma da gayet yeterli olacak bir film. Filmin isminden de anlayacağınız üzere Julieta isimli bir kadının başından geçenleri anlatan film kadının, yaklaşık olarak 30 yılını anlatıyor. Julieta, tam şehirden taşınma planları yaparken karşısına çıkan eski bir arkadaşı onun tüm hayatını değiştirir. İkili 20 senedir görüşmemiştir ancak hafızalar hala tazedir. Julieta, sinemada kadın hikayelerini anlatmayı seven Almodovar’ın en iyi filmi olarak tarihe geçmeyecek olsa da yılın en beğenilen romantik filmlerinden biri olmayı başarıyor. Ve bu listede de olmayı sonuna kadar hak ediyor.Listenin diğer romantik filmlerine nazaran daha alışageldik bir yapısı olan Me Before You, yine bu senenin önemli filmlerinden bir tanesi. Daha çok oyuncu seçimi ile ön plana çıkan film, Game Of Thrones’ten tanıdığımız Daenerys Targaryen’i sevimli bir genç kadına Lou Clark’a döndürüyor. Dizideki karakterinden çok farklı bir kişilikte izlediğimiz Emilia Clarke sevimli halleriyle izleyiciye keyifli dakikalar yaşatıyor. Jojo Moyes’in, aynı isimli romanından beyazperdeye uyarladığı bu filmin yönetmenliğini ise Thea Sharrock üstlendi. Genellikle gençlerden oluşan Moyes’in kitlesi, biraz daha genişleyerek bu film için sinema salonlarını doldurdu. Yönetmenin de ilk uzun metraj deneyimi olduğu gerçeğini hesaba kattığımızda “Senden Önce Ben”i senenin başarılı romantik filmlerinden biri olarak sayabiliriz. Hatta 20 milyon dolarlık bütçesiyle 200 milyon doları aşkın hasılat elde etmesiyle Sharrock’un beyazperde kariyerine etkili bir giriş yapmasına neden oldu.AHMET TOĞAÇ