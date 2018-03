Romantik komedi filmlerinin 9 başarılı oyuncusu

Hollywood'un amiral gemisi romantik komediler, önemli bir yer edindi hayatımızda. Kimi zaman bir evlilik teklifi fikri olarak, kimi zaman Amerika'ya gidince görmeden ölmememiz gereken yerlerin tespitinde, kimi zaman iyi film müziklerinin keşfinde karşımıza çıktı. Keyfimizi yerine getirdiği de oldu, gelecek kaygısına tutulmamızı ve "benim hiç böyle bir evliliğim olmayacak mı" dediğimiz de. Romantik komediler, günümüz insanının kendini izlemek için yüzüne doğru tuttuğu bir ayna görevi gördü hep. Bu nedenle de çok sevdik romantik komedileri. Romantik komedi türünün yıllar içinde ismini sürekli duyuran favori oyuncuları da oldu elbette. Yeni bir filmle karşımıza çıkmalarını merakla bekledik. Bu oyuncular hepimizin tanıdığı, sokaktaki ya da aynaya bakınca tam karşımızda duran kişilerin yansımalarını başarılı şekillerde canlandırdı. Bazıları baba olma konusunda sıkıntılar yaşayan bir adamı, bazıları ilişkilerinde oldukça başarılı bir adamı canlandırdı. Ama hepsinin ortak noktası hep Hollywood oldu. Bize defalarca "haydi canım, mümkün mü böyle bir karşılaşma" dedirtseler de romantik komediler vazgeçemediğimiz bir tür oldu. Kim Mesajınız Var'ı sevmez ki? Bu filmlerin en başarılı oyuncularını bir araya getirdik.





Adam Sandler







Romantik komedilerin tanıdık yüzü Adam Sandler, her ne kadar bir komedyen olarak göze çarpsa da Punch-Drunk Love, Spanglish ve Reign Over Me gibi duygusal filmlerde aldığı rollerle romantik komedi işinde başarılı olabileceğini kanıtlamıştı. Adam Sandler'in özellikle '50 İlk Öpücük' yani 50 First Dates'deki perofmansıyla en iyi romantik komedi oyuncular listesine adını yazdırmayı başarmıştı. Drew Barrymore ile bu filmde ikinci kez bir araya gelen Sandler, sinemadan daha önce Saturday Night Live adlı müzik grubunun eski tutkulu üyesydi.

Joseph Gordon-Levitt







Simini özellikle son yıllarda sık sık duyduğumuz yükselişe geçen performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Joseph Gordon Levitt de romantik komedi anlamında başarılı işlere imza attı. Hatta kendisiyle birlikte başrollerinde Scarlett Johansson ve Julianne Moore'un oynadığı 'Don Jon' Kalbim Sende filminin yönetmenliğini üstlenerek başarılı bir işe imza atmıştı. Başarılı aktörü en iyi romantik komedi oyuncusu yapan film ise kuşkusuz Aşkın (500) Günü filmi olmuştu.

Jason Segel







Dünyaca ünlü How I Met Your Mother dizisinde Marshall Eriksen rolüyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Jason Segel bu diziden diplomasını aldıktan sonra romantik komedi filmleri sektörüne hızlıca giriş yaptı. Diğer romantik komedi filmlerinin aksine ters romantik komedi filmi türünde başarılı işlere imza atmıştı özellikle ilk ciddi anlamdabaşarılı filmi olan Forgetting Sarah Marshall, bu türde kendisini yükselten en iyi yapımlarından biriydi. Beğenin ya da beğenmeyin yönetmenlik, senaristlik özellikle de oyunculuk bakımından Jason Segel şuan en iyi romantik komedi oyuncularından biri olarak dikkat çekiyor.





Jim Carrey







Bu isme aşina olmayan çok az sayıda insan vardır sanırım. Belki onun için 'Bu adam komedyen ve sürüyle komedi filmi var ne alaka?' diyebilirsiniz ancak başarılı aktörün romantik komedi anlamında oldukça başarılı filmleri bulunuyor. Bunlardan biri kuşkusuz sinema tarihinin kült yapımları arasına giren oscarlı ve başrolünü Titanic'de yıldızlaşan Kate Winslet'le paylaştığı Eternal Sunshine of the Spotless Mind yani türkçe adıyla Sil Baştan'dır. Kendisini komedyenliğinin yanı sıra en iyiromantik komedi oyuncusu yapan filmin ismi Alexander Pope'un yazdığı Eloisa to Abelard şiirindeki dizelerden gelmekte. Bu filmin yanı sıra 'Bay Evet' filminde de romantik komediye yer verilmiştir.

Steve Carell







Komedi filmleriyle yakından tanıdığımız Steve Carell, romantik komedi türünde de bir hayli başarılı. Altın küre sahibi oyuncu özellikle 40 yıllık Bekar ve Çılgın, Aptal, Aşk filmlerinde dikkatleri bir hayli üzerine toplamayı başardı. Tecrübeli komedyenin bu tür haricinde oynadığı, aksiyon,dram ve komedi filmleri de mevcut.

Woody Allen







En iyi romantik komedi, en iyi romantik, en iyi romantik komedi yönetmeni deniince akıllara gelenve Avrupa Sineması'ndan Hollywood'a büyük katkılar sağlamış Woody Allen'i es geçmek olmaz. Kendisine has sinema görüşü,yönetmenliği ve oyunculuğuyla birçok kitleyi kendisine hayran bırakan Allen özellikle Diane Keaton ile başrolünü paylaştığı ve yönetmenliğini üstlendiği Annie Hall filmiyle romantik komedi türünde büyük bir sıçramaya imza atmıştı. Bununla birlikte birçok başarılı yapımın altında hem oyuncu hem de yönetmen olarak imzası olan Woody Allen'nin son yıllarda göze çarpan başka bir filmi, 2011 yapım olan 'Paris'te Gece Yarısı' olmuştu.

Julia Roberts







Hollywood'un bir başka başarılı ismi Julia Roberts da romantik komedi türünde başarı sağlayan isimlerin başında geliyor. Aslına bakarsanız Julia Roberts sadece romantik anlamda değil genel olarak Hollywood'un en başarılı aktrisleri listesinde başı çeken oyunculardan. Mona Lisa Smile filminde en fazla oyuncu ücretini alarak adını Hollywood'a kazıyan tecrübeli aktris özellikle Pretty Woman filmiyle hem kendi kariyerinde hem de romantik komedi türündeki başarısında büyük bir sıçrayış göstermişti. Sonrasındaki performansları kendisini en iyi romantik komedi oyuncularından biri yapmıştı.





Meg Ryan







Romantik filmlerin kraliçesi denilecek kadar hem başarılı, hem yetenekli hem de güzel olan Meg Ryan, romantizm ağrıklı filmlerin yanında romantik komedi filmlerinde de istenileni vermiş bir isim. Harry Sally ile Tanışınca filmiyle adını duyuran Meg Ryan, Tom Cruise'la ünlüleştiği Top Gun filmiyle de adından sıkça söz ettirdi. Genel olarak romantik filmlerde tanıdığımız başarılı aktör ün bulunduğu son film Serious Moonlight'dı.

Ryan Gosling







Drive filmiyle Hollywood'a damgasını vuran Ryan Gosling, birçok dram-romantik tarzı filmlerde başrol olarak başarıyla oynadı. Aşk ve Küller, Lars Sevince, Çılgn Aptal Aşk,Notebook ve Güzel Günler gibi hem komedi hem de romantik anlamında başarılı performanslar gösteren Ryan Gosling genç yaşına rağmen en iyi romantik komedi oyuncuları arasında gösterilebilir.