Röportaj | Harika Uygur, Akademi’ye davet edildi!

Bu sene Akademi, sektörde farklı pozisyonlarda işler yapan dünyanın her yerinden tam 744 ismi, bünyesine katılmaya davet etti. Bu, Akademi’nin şu ana kadar en çok kişiyi davet ettiğï yıl olduğu anlamına da geliyor 2017’nin. İşte bu 744 kişinin içinde, artık ülkenin gururu olan bir oyuncu yönetmeni var: Harika Uygur! Unvanının hem İngilizcesi, hem Türkçesi çok havalı... Yaptığı iş de hiç basit değil. İlk çalışmalarından bugüne, hep adından çokça söz ettiren filmlerde görev almış. Şimdi ise Akademi’ye katılıyor, müthiş işler yapmaya devam edeceği de kesin. Ülke adına, ülkenin sineması adına böyle başarılı bir ismi yetiştirdiğimiz için gurur duyma zamanı artık. Zira artık, Oscar Ödülleri’nde bizim de sözümüz geçiyor!



Andaç Üzel: Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğiniz ve bu gururu bize yaşattığınız için teşekkür ederim. Hem bizim için hem de okuyucular için bir hazırlık sorusu farz edelim bunu: Bir oyuncu yönetmeni ya da sinema sektöründe herhangi bir alanda çalışan bir kişi için Akademi tarafından davet almak ne anlama geliyor? Bu daveti kabul etmeniz durumunda sizi neler bekliyor?







Harika Uygur:Benim için, Akademi daveti mesleğimde alabileceğim en büyük onur. “Bunun ötesinde ne olabilir” diye düşünüyorum da, herhalde günün birinde Cast Direktörlerine Oscar vermeye başlar ise Akademi onu da alırım (gülüyor). Beni nelerin beklediğini ben de heyecanla bekliyorum. Akademi’nin tebrik mektubunda beni en etkileyen söz ”sinema ile dünyayı daha iyi bir yere getirmek için size ihtiyacımız var ” oldu. Bir yandan da sunu eklemeden yapamayacağım, her zaman ekip işine inanırım. Her türlü hayatıma dokunan, bana ilham olan ve ekip ruhunu var eden herkese binlerce şükür ve teşekkür ederim. Beni nelerin beklediğine gelince hep beraber göreceğiz, hayat mucizelerle dolu. Akademi yönlendirecektir diye düşünüyorum.





Oyuncu yönetmeni işin tam olarak neresinde yer alıyor? Neler yapıyor? Bir oyuncunun oyuncu yönetmeniyle neden iyi geçinmesi gerekir?







İşin tam merkezinde. Eğer doğru oyuncuları seçemezseniz istediğiniz kadar iyi bir senaryoya sahip olun, hayal edemeyeceğiniz bütçelerle çekin, dünyanın en iyi yönetmeni gelsin film eksik kalır. Hayatta her şey matematik ve bu matematiğin en önemli çözüm ayaklarından biriyiz aslında. Sadece oyuncular değil, bizim de onlarla iyi geçinmemiz gerekiyor. Oyunculuk hassas bir meslek, kişisel travmalarınla iç dünyanla sürekli yüzleştiğin başka bir meslek dalı yoktur sanırım. Bu yüzden bizim de onların hassasiyetlerine değer göstermemiz gerekiyor. Etki tepki meselesi... Karşılıklı saygı ve ortaya çıkacak olan emeğe karşılıklı yatırım önemli.



Türk sinemasında izler bırakan birçok önemli yapımda oyuncu yönetmenliği yaptığınız gibi, yurtdışında da çalıştınız. Ancak benim en çok dikkatimi çeken, Mustang oldu. Türkiye’nin Oscar’a en çok yaklaştığı yapım olabilecekken Fransa’nın yapımcılığında çekilen Mustang... Türk sinemasının Oscar serüveni neden bir türlü istediğimiz noktaya gelmiyor? Cannes, Berlin gibi Avrupa festivallerinden ödüller alabilirken neden Oscar’da bir karşılığını göremiyoruz bunun? Kıstaslar çok mu farklı?











Hakkınızda sosyal medyada araştırma yaparken “Birçok ünlü oyuncunun performansını ‘çöp’ olarak yorumluyor” gibi hem gülümseten hem de bana ilginç gelen yorumlar gördüm. Sahiden öyle mi? Zor mu beğeniyorsunuz?







Gerçekten mi? Böyle bir yorumum mu varmış? (Gülüyor) Sanırım seminerde söylediğim bir söz... Gerçekte şunu anlatmıştım, eğer siz deneme çekimine girerken yeteri kadar hazırlanmaz iseniz istediğiniz kadar iyi oyuncu olun biz yönetmene gösteremiyoruz. Dolayısıyla çöp oluyor, görüntü direkt bilgisayarın çöp kutusuna gidiyor. Zor beğenmek değil aslında, oyun doğru değilse ve sen iyi çalışmamışsan, ben karşındaki ilk seyirci olarak beğenmemişsem olmamıştır.

Türkiye’de oyuncuların temel problemi ne peki? Neden uluslar arası tanınırlığa ulaşan oyuncular yetiştiremiyoruz? Oyuncular mı özverisiz, eğitim mi yetersiz, yoksa “Türkiye’de doğmasa çok büyük oyuncu olurdu” gibi argümanlar gerçek mi?







Oyuncularımız tembel. Oyunculuk eğitimini alan veya almayan her kişi kendini yeterli görüyor. Evet, doğru ve utanç verilecek bir şey, ki eğitim almadan kendine “oyuncu” diyen kişilerle dolu bu ülke. Her gün onlarca mail alıyorum, meslek olarak başka bir dalda okumuş veya hali hazırda mesleğini yapmaya başlamış “çok yetenekliyim bana da şans ver” deyiveriyor mail’de. Eee ben de doktorluğa ilgi duyuyorum, her gün hastaneye gitsem, bir doktora yardım etsem doktor olabilir miyim? Hayır. Oyunculuk bir meslek olarak görülmüyor, aksine hobi olarak görülüyor. Üstelik en çok para kazanılan mesleğe yaklaşım bu. O sokaktan çevrilip oyuncu yapılan Yeşilçam dönemi bitti. Çok iyi yapımlarımız ve filmlerimiz var. Dünyadaki oyuncu neden başarılı? Sadece eğitim almakla kalmıyor, haftada en az iki kere de olsa bir atölye ders alıyor. Kas gelişimi gibi... Her geçen kendinde yeni bir şeyi keşfediyor kullanabileceği. En son aldığım Chubbuck Method oyunculuk atölyesinde dünyaca ünlü aktör bir sonraki filmine çalışma olsun diye gelip kalabalık bir sınıfın ortasında sahne oynayabiliyor. Bizde ise sürekli “ben oldum” kafası var ki işte tam da bu yüzden olmuyor.