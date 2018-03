AMİGOS: Meksika Hazinesi filmiyle yakın zamanda vizyona sağlam bir adım atmayı planlıyor A. Çağatay Özkan. Film Aydın ve Söke'de çekilmiş. Hem samimiyeti, hem komedisi, hem de ilginç hikayesiyle izleyicilere seslenmek için gün sayan filmi, yönetmeninden dinledik.













Önce sizden başlayalım. Amigos’tan önce neler yaptınız? Amigos ilk uzun metrajınız mı?

1974 İstanbul doğumluyum, İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mühendisliği lisans programını bitirdim. Sinemayla Üniversitenin Sinema Kulübünde tanıştım ve o gün Sinema’dan kopamayacağımı anladım. Eş zamanlı olarak İ.T.Ü.Tiyatro topluluğunda oyunculuk eğitimimi sürdürdüm. Mezun olduktan sonra TV sektöründe işe başladım, reklam ve sponsorluk bölümlerinde onbeş sene çalıştım. Askerlikten sonra bir yurtdışı deneyimim oldu.İki buçuk sene Meksika’da kaldım ve AMIGOS’un senaryosunu orada yazdım.















Filmde bir hazinenin peşine düşen karakterlerin hikayesi anlatılıyor. Fikir nasıl ortaya çıktı? Bir “Meksika komedisi” çekmek nereden aklınıza geldi?

Fikir Meksika’da yaşarken oluştu ve gelişti. Orada yaşayan gerçek karakterlerden esinlendim.

Meksika’ya hayranım, çok komik ve eğlenceli bir ülke. Asıl orada çekmek istedim ama kısmet bugün ve burada çekmekmiş. Ama serüvenin devam filmini orada çekeceğiz.

















Türkiye’de daha önce böyle bir film denenmiş mi? Amigos’un ilk örnek olduğunu söyleyebilir miyiz?

Bilemiyorum, buna seyirci ve eleştirmenler karar verecek. Herkes yaptığının ilk kez yapıldığını ve orijinal olduğunu savunur. Buna şu an cevap veremeyiz.













Amigos nerelerde çekildi? Çekim süreci nasıldı?

Aydın ve Söke’de çektik. Genel olarak çok eğlenceli bir setti, çok eğlendik ve umarım bu seyirciye yansır. Oyuncuları ve ekibi de zaten eğlenceli, enerjik ve matrak insanlardan seçiyorum. Enerjisi yüksek, mücadeleci ve takım için oynayan adamları seviyorum. Orada ne oluyorsa dışarıya o çıkıyor. Seyirci samimiyeti veya sahtekarlığı anında farkediyor, bu duyguyu asla manipüle edemiyorsunuz.













Filmde başarılı oyuncuların yanında Söke’de yaşayan amatör oyuncuların da yer aldığını biliyoruz. Bu oyuncu seçim süreci nasıldı? Söke sizi nasıl karşıladı?

Amatör olabilirler ama çok yetenekliler. As kadro ise tiyatro kökenli oyunculardan kuruluydu. Benim oyuncu seçiminde önem verdiğim en önemli konulardan biri, oyuncunun istekli, tutkulu, başarıya aç olması. Aç insan, tutkulu insan savaşır, ter döker, kendini göstermeye çalışır. Ben bu ruhu buldum ve bu yüzden sonuç beklentilerin çok üstüne çıktı.

Aydın ve Söke halkı inanılmaz derecede yardımcı oldu, destek verdi. Onlara müteşekkirim, vefa borcumu mutlaka ödeyeceğim. Eğer gerekli şartlar sağlanırsa vizyonun ilk günlerinde Aydın ve Söke’de olmak, onlarala beraber filmi izlemek istiyorum.













Ülkede son yıllarda komedi filmleri büyük bir yükselişte, gişede aslan payını komedi filmleri alıyor. Peki bu kadar çok komedi filmi arasında Amigos sizce hangi yönüyle gişede sıyrılmalı? İzleyiciler neden Amigos’u izlemeli sizce?

Mühendislik eğitimi aldım ve bu yüzden herşeyi rasyonel, matematiksel ve teknik yönleriyle analiz eden bir yapım var. Sorgulama her zaman olmalı ve Savaşa başlamadan önce her türlü stratejik hesaplamayı yapmalısınız.

Aşk filmi ağlatmalı, korku filmi korkutmalı, komedi filmi de güldürmeli. Filmin sonunda içinizde bir hissiyat olmalı. Bu duygu olursa film görevini yapmıştır.

AMIGOS’u seyredip 1,5 saatini verecek seyirciye, geçirdiği zamanının, verdiği paranın ve onu diğer filmlere tercih ettiği için verdiği kararından dolayı doğru tercih yaptığını göstermeliyiz. Seyircinin Sorgulama mekanizması her zaman olmalı ve kendine şu soruları sormalı.

Bu filme niye gideyim ? Orijinal bir hikayesi var mı ? Daha önce seyrettiğim Komedi filmlerinden daha farklı ne sunacak bana? Unutulmayacak yan karakterler var mı filmde ? Bu filmde duyacağım bir replik yıllarca aklımda kalacak mı? O filmde seyredeceğim sahneyi yıllarca anlatıp gülecek miyim ? Film başlar başlamaz beni avucuna alacak mı? Sürpriz bir final görecek miyim ? Şaşırtıcı ve beklenmedik olaylar olacak mı?

Bu gibi temel sorular sorulmalı ve daha da arttırılmalı. Biz bu soruları seyirciden önce kendimize sorduk ve daha senaryo aşamasında hazırlığımızı yaptık.

AMIGOS : Meksika Hazinesi; ilk akla gelen repliklerin yazıldığı, senariste siparişle 1 ayda yazdırılan bir senaryoyla çekilen, rollerine cepten hazır mimiklerle hazırlanan doymuş aktörlerin rol aldığı, yan karakterlerin ekip çok gözüksün diye hikayeye hizmet etmeden çoğaltılıp serpiştirildiği, üçüncü dakika sonrasında filmin sonunu tahmin ettiğiniz, ben bile daha iyi oynardım dediğiniz karakterlerin yer aldığı, bu filmi daha önce defalarca görmüştüm diyebileceğiniz bir film değil.















Komedi yapmak, onca film arasından sıyrılmaya çalışmak çok zor iş. Sizi Amigos’u çekmeye üreten süreci de merak ediyorum. Ta en başından itibaren düşünürseniz, Amigos ne noktada “Çekilmesi gereken bir film” oldu sizin zihninizde?

İlk olarak Meksika’da çaktı bu şimşek, yıl 2002 idi. Meksika’da çekmek için çok uğraştım ama başarısız oldum. Vazgeçmedim. Hergün, her ortamda, her durumda kafamın bir köşesinde mutlaka bu plan çalışıyordu, arkada çalışan bir program gibi. Yıllarca ciddi bir şekilde her cephede kendimi hazırladım,eğittim,sadece zaman sorunuydu.Yaklaşık 15 sene sonra çekmeyi başardım.











Biraz da kimlerle çalıştığınızdan bahsedelim. Oyuncu kadrosunda ve teknik ekipte kimler var?

Ben oyuncunun ismine, ününe, kaşesine bakmıyorum. İyi oyuncu olup olmamasıyla ve senaryo uygun olup olmamasıyla ilgileniyorum. Bizim filmimizde bireysel yıldızlar değil, takım için oynayan adamlar değerlidir. Nami Esatgil gibi, Hamit Demir gibi ve diğer arkadaşlar, üstadlar gibi. Çok yetenekli bir ekipti ve üstün bir gayret gösterdiler. Teknik ekip ise olayın diğer yönü. Üç tane Kurmayım vardı ve benim yükümü oldukça hafiflettiler. Hepsi de işinde çok yetkin ve donanımlı arkadaşlardır. Görüntü Yönetmenim Armağan Gündüz, Yardımcım Tuğba Altın ve Yapım Koordinatörü Bülent Altıntoprak her yönetmenin ekibinde olmasını isteyeceği üç büyük Generaldir. Onların yardımları ve destekleri olmadan tek başıma asla başaramazdım. İlk filmimi çekerken yönetmenliği bilmiyordum, hala da bilmiyorum…))) Daha öğreneceğim çok şey var.















Bundan sonraki projeniz belli mi? İddialı bir giriş yapıyorsunuz ve isminizi daha çok duyacağız gibi sanki…

Yönetmen olmaya karar verdiğimden beri, yirmi 25 seneye yayılan çok ciddi bir hazırlık süreci var. Planlarımız uzun vadeli ve kalıcı işlere imza atmak istiyoruz. Bu işi çok ciddiye alıyoruz ve buraya kadar boşuna gelmedik. Şu an yine kendi yazdığım üç farklı senaryo var. Alacağımız sonuca ve gelişmelere göre bir tanesini gündeme alacağız.















Röportaj için çok teşekkür ederiz. İletmek istediğiniz son bir şeyler varsa alalım.











Ben çok teşekkür ederim bu güzel röportaj için.Evet… Toparlayalım o zaman.

Bence Hayat, Sinema, Futbol maçı… aslında hepsi aynı şey. Çok iyi hazırlanırsınız, çok iyi oynarsınız ama yanlış bir tercih, bir anlık hata maalesef yenilirsiniz. Yada çok kötü oynayarak kazanabilirsiniz. Hayat bu, herşey mümkün. Sonucu asla bilemezsiniz ama birşeyi çok iyi biliyorum. Eğer filmimiz AMIGOS aynı bizim gibi savaşır, sahada herşeyini ortaya koyarsa sonuç ne olursa olsun dimdik ve gururla oradan ayrılacaktır. Bir Boksör gibi yere düşebilir, sert yumruklar yiyebilir, canı çok yanabilir hatta yenilebilir ama maçı ayakta bitirecektir.

Dediğim gibi sonucu kimse bilemez, ama yolculuğa çıkmadan da asla öğrenemezsiniz. Buraya kadar boşuna gelmedik. Bu film, sadece bir film değil, tek bir kişinin filmi değil. Benim, tüm ekibimizin ve dostlarımızın bir savaşı ve mücadelesi. Onların yardımı ve cesareti olmadan asla başaramazdık.

Hayatta her zaman seçeneklerimiz vardır. Biz bu savaşı vermek ve inandığımız bir şeyi yapmak için yola çıktık. Söyleyecek bir sözümüz var ve Seyircinin de bir seçeneği var.

11 Ağustos günü Sinema salonunun önüne geldiğinde AMIGOS sürpriz hazine sandığının içinde ne olduğunu merak edip bu maceraya ortak olmak veya afişinin yanından yavaşça süzülerek gitmek. Biz kıyıdan biraz uzaklaşacağız eğer seyircide bu maceraya bizimle beraber katılmak istiyorsa onları bekliyoruz.