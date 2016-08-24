24 Ağustos 2016 10:51 Rupert Grint, Snatch ile geri dönüyor Harry Potter serisinden beri karşımıza pek de çıkma fırsatı bulamayan Rupert Grint, Snatch filminin televizyon dizisi uyarlamasında rol alacak.

Daniel Radcliffe ve Emma Watson, Hollywood'da çeşitli filmlerle kariyerlerine devam edip bir yandan da Harry Potter serisiyle bağlarını koparmamışken, Rupert Grint işleri biraz ağırdan aldı. Sadece birkaç küçük rolde kendisini izledik. Fakat geçtiğimiz gün gelen bir haber, Rupert Grint'in temposunu hızlandıracağının, yeni çalışmalara başladığının bir işareti oldu. Müjdeyi verelim; iddialı bir televizyon dizisinde Rupert Grint'i hatrı sayılır bir rolde izleyeceğiz. Hakkında birçok internet sitesinde "neden Hollywood Grint'le çalışmıyor" gibi haberler görmeye alışmamıza rağmen böyle bir haberle Grint'in çıkıvermesi oldukça heyecanlandırdı hayranlarını. Kendisini oldukça iyi bir projede izleyecek olmamız da cabası.







2000 yapımı ve başrollerini Jason Statham ile Brad Pitt'in paylaştığı, Guy Ritchie'nin en popüler filmlerinden biri olan Snatch'in televizyon uyarlamasında izleyeceğiz Rupert Grint'i. 20'li yaşlarındaki bir grup gencin çalınan bir altının peşine düşmesini ve bunun ertesinde başlarına gelen olayları anlatıyor.

Basın bültenine göre Grint, Charlie Cavendish isimli "dinamik ve kaotik bir karakter". Fear the Walking Dead'den tanıdığımız Dougray Scott Vic Hill'i canlandırırken Gossip Girl'ün Ed Westwick'i ise Sonny Castillo isimli karakterle diziye konuk olacak. Toplamı 10 saat uzunluğunda olan dizinin çekimleri gelecek hafta The Musketeers'ı da başarılı bir şekilde yöneten Nick Renton yönetmenliğinde başlayacak.











Filmlerin televozyona uyarlanmasının yakın zamandaki örneklerinden biri olacak Snatch uyarlaması dizi. Bu alanda Scream MTV için başarılı bir çıkıştı, CBS'te Limitless ve 12 Monkeys gayet iyi gidiyor. Bu yapımların riski büyük olmasına rağmen yapımcılar ve yayıncı kuruluşlar daha çok deeyecekmiş gibi görünüyor.

Rupert Grint bugün 28 yaşına girmişken böyle bir haber vermekten mutluluk duyduk. Umarız dizi olan Snatch de filmi kadar başarılı olur ve Rupert Grint Hollywood'da da karşımıza çıkar.