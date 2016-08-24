Daniel Radcliffe ve Emma Watson, Hollywood'da çeşitli filmlerle kariyerlerine devam edip bir yandan da Harry Potter serisiyle bağlarını koparmamışken, Rupert Grint işleri biraz ağırdan aldı. Sadece birkaç küçük rolde kendisini izledik. Fakat geçtiğimiz gün gelen bir haber, Rupert Grint'in temposunu hızlandıracağının, yeni çalışmalara başladığının bir işareti oldu. Müjdeyi verelim; iddialı bir televizyon dizisinde Rupert Grint'i hatrı sayılır bir rolde izleyeceğiz. Hakkında birçok internet sitesinde "neden Hollywood Grint'le çalışmıyor" gibi haberler görmeye alışmamıza rağmen böyle bir haberle Grint'in çıkıvermesi oldukça heyecanlandırdı hayranlarını. Kendisini oldukça iyi bir projede izleyecek olmamız da cabası.
24 Ağustos 2016 10:51
Rupert Grint, Snatch ile geri dönüyor
Harry Potter serisinden beri karşımıza pek de çıkma fırsatı bulamayan Rupert Grint, Snatch filminin televizyon dizisi uyarlamasında rol alacak.
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