Rüzgar Erkoçlar, Öğrenci Kafası:Soygun filminde!

Rüzgar Erkoçlar yeni bir sinema filmiyle beyazperdede olacak.Emret Komutanım’daki Irmak karakteri ile büyük bir hayran kitlesine kavuşan Erkoçlar, cinsiyet değiştirme ameliyatı olarak erkek olmuş ve uzun süre konuşulmuştu.

Eylül 2017'de dünyaevine giren Erkoçlar, hız kesmeden farklı projelerde çalışmaya başladı. 27 Nisan'da vizyona girecekAyhan Sonyürek imzalı gençlik filminde rol alacak olan Rüzgar Erkoçlar, Instagram hesabından da filmle ilgili bilgiler paylaşıyor. Erkoçlar, filmde bilim kurgu çekmek isteyen Toprak isimli bir genci canlandırıyor.