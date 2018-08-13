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Sinema>  Sinema Haberleri
13 Ağustos 2018 10:35

Ryan Gosling uzaya çıkıyor

Ryan Gosling’in başrolünü üstlendiği Ay'da İlk İnsan (First Man) filminden yeni görseller yayımlandı.


Oscar sezonun en iddialı projelerinden olmasına şimdiden kesin gözüyle bakılan Ay'da İlk İnsan (First Man) filminden yeni görseller yayımlandı. Neil Armstrong'un aya gidiş görevini odağına alan filmde, Armstrong’u 2 Oscar adaylığı bulunan Ryan Gosling canlandırıyor.



Prömiyerini Venedik Film Festivali’nde yapacak olan Ay'da İlk İnsan (First Man), NASA ve Apollo 11 ekibinin 1960'larda SSCB'ye karşı uzay yarışını kazanmak için karşı karşıya kaldıkları muazzam baskıyı da seyircilerine gösteren filmin oyuncu kadrosunda; Ant-Man’den tanıdığımızCorey Stoll, Apollo 11 astronotu Buzz Aldrin’i, Emmy ödüllüKyle Chandler, Apollo 11 ekibini toplamakla yükümlü olan Deke Slayton'ı veJason Clarkeda uçak mühendisi Edward Higgins White'ı canlandırıyor. Filmin kadrosunda ayrıcaClaire Foy,Shea Whigham,Jon Bernthal,Brian d’Arcy James,Pablo Schreiber,Patrick Fugit,Cory Michael Smith,Lukas HaasveChristopher Abbottgibi isimler de yer alıyor.



Yeni dönemin en popüler isimlerinden, Aşıklar Şehri ile En İyi Yönetmen Oscar’ına layık görülen en genç yönetmen olanDamien Chazelle imzalı Film, James R. Hansen’ın “First Man: The Life of Neil A. Armstrong” isimli biyografik kitabından beyaz perdeye uyarlanıyor.


Ay'da İlk İnsan’ın ülkemizdeki vizyon tarihi12 Ekim.


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