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12 Eylül 2018 14:30

Ryan Gosling'li Ay'da İlk İnsan filminden altyazılı fragman!

Ryan Gosling’in başrolünü üstlendiği Ay'da İlk İnsan (First Man) filminden Türkçe altyazılı fragman yayımlandı.


Ryan Gosling’in ünlü astronot Neil Armstrong’u canlandırdığı biyografik yapım Ay'da İlk İnsan (First Man) filminden Türkçe altyazılı fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.


Prömiyerini Venedik Film Festivali’nde gerçekleştiren yapım eleştirmenlerden tam not almayı başardı. Ödül sezonunun iddialı yapımı, Neil Armstrong'un NASA temelli aya gidiş görevini masaya yatırıyor ve astronotun ayak izlerini takip ediyor. Hepimizin gıpta ile baktığı ve bir efsane olarak gördüğü astronotların, NASA'nın kapalı kapıları ardında karşı karşıya kaldıkları sıkı eğitim ve üstünlük baskısı dünyanın geri kalanı tarafından ilk kez deneyimleniyor. Film, NASA ve Apollo 11 ekibinin 1960'larda SSCB'ye karşı uzay yarışını kazanmak için karşı karşıya kaldıkları muazzam baskıyı da seyircilerin gözleri önüne seriyor.


James R. Hansen’ın “First Man: The Life of Neil A. Armstrong" isimli biyografik kitabından beyaz perdeye uyarlanan filmin kadrosunda Apollo 11 astronotu Edwin “Buzz” E. Aldrin Jr. rolünde Corey Stoll, Apollo 11 ekibini toplamakla yükümlü olan Deke Slayton rolünde Kyle Chandler, uçak mühendisi Edward Higgins White rolünde Jason Clarke ve Armstrong'un ilk eşi Janet Shearon rolünde "The Crown" ile yıldızı parlayan Claire Foy yer alıyor.


“Ay'da İlk İnsan” ülkemizde12 Ekim’de vizyona girecek.



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