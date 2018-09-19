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19 Eylül 2018 11:50

Ryan Gosling'li Ay'da İlk İnsan filminden yeni fragman!

Neil Armstrong'un aya gidiş görevini konu alan Ayda İlk İnsan filminden yeni fragman yayımlandı.


Oscar ödüllü yönetmen Damien Chazelle ve oyuncu Ryan Gosling, 6 Oscar ödüllü La La Land’den hemen sonra Ay'da İlk İnsan (First Man) filmi için yeniden bir araya geliyor. Film, Neil Armstrong’u ve Apollo 11 uçuşunu odağına alarak aya yapılan insanlı ilk yolculuğun arkasındaki hikayeyi konu alıyor. Armstrong’un perspektifinden duygusal ve samimi bir anlatılamla James R. Hansen’ın kitabından uyarlanan film, tarihin en tehlikeli görevlerinden biri için Armstrong, ailesi ve iş arkadaşları tarafından yapılan fedakarlıkları ve ödedikleri bedeli ele alıyor.


Spotlight ve The Post gibi filmlerin senaryosuna imza atan Oscar ödüllü Josh Singer’ın yazdığı dramın yapımcıları, Temple Hill Entertainment’tan Wyck Godfrey & Marty Bowen (Alacakaranlık Efsanesi, Aynı Yıldızın Altında) ile Chazelle ve Isaac Klausner (Love, Simon). Baş yapımcılar Steven Spielberg, Adam Merims ve Singer.


Ay'da İlk İnsan’ın ülkemizdeki vizyon tarihi 12 Ekim.



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