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Sinema>  Sinema Haberleri
26 Ocak 2018 12:13

Ryan Renolds Pikahcu olacak

Deadpool olarak karşımıza çıkan Ryan Renolds, Pokemon filminde Pikachu olacak

Pokemon serisinden esinlenerek çekilmeye başlanacak olan Detective Pikachu Ryan Renolds tarafından canlandırılacak. Filmde genç Tim Goodman, babasının esrarengiz kayboluşunun ardından dedektif Pikachu'nun yardımına başvuruyor. Dedektif ve Tim'in giriştikleri bu araştırmada onlara Lucy adlı güzel bir gazeteci de yardımcı olacak. Ve Pikachu'nun macerası başlayacak.


Reynolds'a Big Little Lies'dan tanıdığımız Kathryn Newton ve The Get Down'ın Justice Smith eşlik ediyor.Pokemon, dünya çapından 300 milyondan fazla oyun satışı, 74 ülkeye satılan, toplam 23.6 milyar Pokémon TCG oyun kartı ve 20 sezonluk çizgi filmi ile dünyanın en başarılı ve karlı popüler kültür araçlarından biri oldu. Legendary Entertainment yapımı "Detective Pikachu" filmi, Pokemon serisinin beyaz perdedeki ilk animasyon dışı filmi olacak.


Rob Letterman yönetmenliğinde, Alex Hirsch ve Nicole Perlman'ın kaleme aldığı senaryo ile karşımıza çıkacak olan Detective Pikachu 31 Mayıs 2019'da Türkiye'de vizyona girecek.


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