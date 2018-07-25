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25 Temmuz 2018 15:23

Ryan Reynolds’dan beklenmeyen itiraf

Marvel evreninden Deadpool karakterine hayat veren Ryan Reynolds’dan şaşırtan itiraf.


Geçtiğimiz günlerde tüm sinema sektörünün kalbi San Diego Comic Con’da attı. Başarılı aktör Ryan Reynolds, Deadpool 2 için yapılan etkinlikte izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Deadpool karakteriyle adeta özdeşleşen Reynols’a izleyicilerden biri “Hangi süper kahramanı canlandırmak isterterdiniz?” sorusuna gelen cevap herkesi şaşırttı.


Meğer Ryan Reynolds’ın gönlünde yatan süper kahraman The Flash’mış. 2011 yılında DC evreninden Green Lantern karakterine hayat veren ve eleştirmenlerden acımasız eleştiriler alan aktör soruya daha da ayrıntılı cevap vererek, özellikle Wally West versiyonu bir The Flash karakterini canlandırmak istediğini söyledi. Deadpool’un uçarı kaçarı hallerini göze batmadan başarıyla canlandıran Reynolds, The Flash karakterinin de altından başarıyla kalkardı. Siz ne dersiniz?


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