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9 Ağustos 2018 07:53

Şafak Sezer: Bu filmde gökten espri yağacak

Kırklareli’nin köyünde çekilen‘Göktaşı’ filminin başrol oyuncusu Şafak Sezer, “Seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli köyden 300 kişi filmde figürasyon olarak yer aldı. Galayı da köy meydanında yapacağız” diye konuştu.


Şafak Sezer'in başrol oynadığı komedi filmi 'Göktaşı'nın çekimleri bitti. Ayhan Taş, Bülent Çolak, Tuna Orhan, Ceyhun Fersoy, Sinan Çalışkanoğlu, Mehmet Esen, Nilay Toprak ve Yılmaz Gruda'nın rol aldığı, yapımcılığını Sinehane'nin üstlendiği, Caner Erzincan'ın senaryosunu yazıp yönettiği filmin çekimleri; Kırklareli'ne bağlı Armağan Köyü'nde dört hafta sürdü.



Sabah.com.tr’ye konuşan ünlü oyuncu; 28 Eylül'de gösterime girecek olan filmde köy muhtarı 'İsmet' karakterini canlandıracak olan Sezer, yeni projesiyle ilgili şöyle konuştu: "'Göktaşı', sezonun ilk büyük komedi filmi. Seyirciyi gülmekten kırıp geçireceğiz. 400 haneli Armağan Köyü'nden 300 kişi filmde figüran olarak rol aldı. Köy meydanında filmin galasını yapmayı düşünüyoruz. Köy halkı ilk defa bir filmde oynuyor, ilk defa film galası görsünler istiyoruz. Uzun süredir köyde geçen bir filmde oynamamıştım. Kadro inanılmaz, çok değerli oyuncu arkadaşlarımla çalıştım." Bu arada Sezer'in çekimler sırasında ailesini çok özlediği için onları Kırklareli'ye getirttiği öğrenildi. Filmde Sezer'in kızı Irmak da oynadı.


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