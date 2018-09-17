17 Eylül 2018 08:29 Şahan Gökbakar Bursa'yı Afrika'ya çevirdi Şahan Gökbakar, Recep İvedik 6 filminin Bursa’daki seti için 100 bin TL harcadı.

Recep İvedik’in Afrika maceralarını konu alacak olan serinin yeni filminin çekimleri için ünlü komedyen Şahan Gökbakar kesenin ağzını açtı. Gökbakar, 100 bin TL harcayarak, Bursa’ya bungalov evler yaptırdı. Çekimler, Bursa Karacabey’deki Longoz Ormanları’nda gerçekleşiyor.

Milliyet'ten Emrah Akçaay'ın haberine göre; Afrika ortamı yaratmak isteyen Gökbakar’ın, alana bungalov evler yaptırdığı görüldü. Yaklaşık 100 bin TL harcadığı iddia edilen 37 yaşındaki komedyen, halkın fotoğraf çekmemesi içinse önlemler aldırdı. Gökbakar’ın çevreyi çok beğendiği için Karacabey’den arsa baktığı da konuşulanlar arasında...



Tüm zamanların en çok izlenen Türk filmleri listesinin ilk 10 projesinde, Gökbakar’ın seride yer alan dört yapımı bulunuyor.