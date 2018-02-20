Şahan Gökbakar hız kesmiyor!

Geçtiğimiz günlerde 'Kayhan' adlı filmin galası için İzmir’de bir AVM’de sinemaseverlerle buluşan Şahan Gökbakar ve kardeşi Togan Gökbakar, söyleşi esnasında filmlerini sevenlerin de sevmeyenlerin de bol olduğunun farkında olduklarını, herkesi memnun etmenin imkansız olduğunu, bunun bir iş olduğunun unutulmaması gerektiğini dile getirdiler.

Filmlerinin espri kalitesinden, mizah dozundan memnun olduklarını belirten ikili, filmin gala ve gösterim koşturması bittikten sonra hız kesmeden Recep İvedik 6 ve Celal ile Ceren 2 projelerine devam edeceklerini açıkladılar.

Açıklanan son gişe verilerine göre 'Kayhan' filmi ilk 3 günde 242.458 kişi tarafından izlendi. Şahan Gökbakar'ın Celal ile Ceren filmi düşük performanslı olarak gösterilmişti fakat Celal ile Ceren toplamda 600 bin kişi tarafından izlenmişti.