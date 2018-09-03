3 Eylül 2018 09:11 Şahan Gökbakar sosyal medya fenomeniyle anlaştı Sosyal medyada paylaştığı videolardaki Zengo karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Yasemin Sakallıoğlu, Zengo karakterini film yapmak için Şahan Gökbakar ile anlaştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin eski oyuncusu ve sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu ile Şahan Gökbakar film projesi için anlaşma imzaladı. Yasemin Sakallıoğlu’nun sosyal medyada paylaştığı Zengo karakteri önümüzdeki aylarda film projesi olarak sinemalardaki yerini alacak.

Komedyen Şahan Gökbakar'la çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Sakallıoğlu, "Zengo film oluyor. Türkiye'nin en komik adamının Yapım Şirketinde bir filiz yetiştirmek benim için çok kıymetli. Şimdiden hayırlı olsun ve o güzel kahkahalarınız beyaz perdede de yerini bulsun" notunu düştü. Sakallıoğlu, Zengo serisinde taktığı takılar ve kıyafetleriyle yüksek gelirli kadınların karakterlerini canlandırıyor.