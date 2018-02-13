Şahan Gökbakar'ın filmi hayal kırıklığı yarattı

Recep İvedik filmleriyle gişe rekortmeni bir seriye imza atan Şahan Gökbakar, gişe anlamında konfor alanı olan bu serinin dışına her çıktığında, yine serinin kendisinin getirdiği yüksek gişe standardının gölgesiyle karşılaştı. Celal ile Ceren, Recep İvedik filmlerinin gerisinde bir gişe performansı sergilese de, 2.853.772 seyirciyle en çok seyirci çeken yerli romantik komedi filmi olmayı başarmıştı. Recep İvedik filmleriyle tür olarak daha çok paralellik gösteren Osman Pazarlama ise 2 milyona yakın toplam seyirci sayısıyla görece düşük bir performans sergilemişti. Gökbakar'ın 09 Şubat'ta gösterime giren yeni filmi Kayhan; oyuncunun, Recep İvedik markasında yer almayan filmlere seyirciyi ikna etmekte aynı başarıyı sergileyemediğinin kanıtı olmuş oldu. Sekiz yüzü aşkın salonda gösterime giren Kayhan, vizyondaki ilk üç gününde 252.458 seyirci tarafından izlendi. Filmin vizyon macerasını hangi noktada bitirebileceğiyle ilgili ipuçlarını ise önümüzdeki hafta sonu performansıyla elde edeceğiz.

Serra Yılmaz'ın yönetmenliğini üstlendiği, bir önceki hafta sonunun Box Office Türkiye lideri Cebimdeki Yabancı, ikinci hafta sonu düşüş oranını 21% seviyesinde tutarak başarılı bir sonuca daha imza attı ve hafta sonunu 136.422 seyirciyle geride bıraktı. Film böylelikle on günde toplam 447.741 seyirciye ulaşmış oldu.

Fifty Shades serisinin finalini gerçekleştiren Özgürlüğün Elli Tonu (Fifty Shades Freed) ise selefi ikinci filmin açılışına yakın bir performans gösterdi ve 131.439 seyirciyle listeye üçüncü sıradan giriş yaptı. Üçüncü filmin bu açılışıyla Fifty Shades serisi Türkiye'de toplam 1,5 milyon seyirciyi geride bırakmış oldu.