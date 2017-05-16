Sahil Güvenlik filminden Türkçe altyazılı video ilk kez Mynet Sinema'da!

Yılların eskitemediği ve dönemin gençlerinin zihninde yer edinen efsane Sahil Güvenlik dizisi, bu sefer sinema filmi olarak karşımıza

karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Filmden elimize ulaşan video, Türkiye'de ilk kez Mynet Sinema'da izleyebileceğiniz özel bir içerik. Hem oyuncuların Sahil Güvenlik hakkında görüşleri, hem de filmden daha önce görmediğimiz görüntüler videoyu oluşturuyor.

Bu harika röportajlar ve daha da sabırsızlanmamızı sağlayacak görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz.

















