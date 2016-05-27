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Sinema>  Sinema Haberleri
27 Mayıs 2016 12:04

Sahnelerden yönetmen koltuğuna

Emre Aydın, yönetmenliğini üstlendiği Cinni: Uyanış filmiyle korkutmaya hazırlanıyor.

Ünlü müzisyen Emre Aydın'ın ilk yönetmenlik denemesi Cinni: Uyanış, bugün vizyona girdi. Senaryosunu da yazdığı filmde Emre Aydın, "hayalini gerçekleştirdiğini" belirtti.

Uzun zamandır yaptığı albümlerle tanınan popüler müzisyen, ilk yönetmenlik denemesinde bir korku filmine imza attı. Başrollerini Eda Köksal, Gökçen Gökçebağ ve Merve Deniz'in üstlendiği film, paranormal olaylar yaşayan Dilara isimli bir karakterin başından geçenleri anlatıyor. Evinin bahçesinde bulduğu bir cesetle hayatında akıl almaz değişiklikler olmaya başlayan Dilara, etrafındaki kimseye güvenmemeye başlar ve bu paranormal olayların nedenini bulmaya çalışır.



Bugün vizyona giren film, ünlü sanatçının hayranları tarafından merakla bekleniyordu.


Emre Aydın kimdir?



1981 Isparta doğumlu müzisyen, önce 6. Cadde isimli bir grupla daha sonra da solo kariyeriyle müzik çalışmalarını sürdürdü. 2006 yılında yayınladığı Afili Yalnızlık isimli albümün ardından dört albüm daha çıkartan sanatçı, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde de Türkiye'yi temsil ederek Avrupa'nın En Sevilen Sanatçısı ödülünü kazanmıştı.

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    Cinni: Uyanış
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