Sahnelerden yönetmen koltuğuna

Ünlü müzisyen Emre Aydın'ın ilk yönetmenlik denemesi Cinni: Uyanış, bugün vizyona girdi. Senaryosunu da yazdığı filmde Emre Aydın, "hayalini gerçekleştirdiğini" belirtti.
Bugün vizyona giren film, ünlü sanatçının hayranları tarafından merakla bekleniyordu.
Emre Aydın kimdir?
1981 Isparta doğumlu müzisyen, önce 6. Cadde isimli bir grupla daha sonra da solo kariyeriyle müzik çalışmalarını sürdürdü. 2006 yılında yayınladığı Afili Yalnızlık isimli albümün ardından dört albüm daha çıkartan sanatçı, MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde de Türkiye'yi temsil ederek Avrupa'nın En Sevilen Sanatçısı ödülünü kazanmıştı.