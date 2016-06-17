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Sinema>  Sinema Haberleri
17 Haziran 2016 16:31

Sahte hamilelik suçlamasına yanıt verdi

Ünlü aktris Stephanie Davis, sahte hamilelik suçlamasına yanıt verdi.

Hamileliğini duyurduğundan beri Stephanie Davis, takipçilerinden gelen "hamile değil suçlamalarıyla karşılaşıyordu. Bir süredir bu suçlamalara cevap vermek yerine sessizliğini koruduktan sonra eleştirilere oldukça farklı bir şekilde cevap verdi. Eski erkek arkadaşı Jeremy McConnell'dan hamile kalmış olamayacağıyla ilgili iddialar, Davis'î oldukça sinirlendirmiş gibi görünüyor.


Stephanie Davis, The Outsiders ve Only in Whispers gibi sinema filmlerinde, Doctors gibi televizyon dizilerinde başarılı performanslar sergiledikten sonra bu yıl Celebrity Big Brother isimli bir reality show'da yer almaya başladı. Sosyal medyada vücudunda herhangi bir hamilelik belirtisi görülmediği için hamileliği sorgulanan oyuncu, nihayet bu "sahte hamilelik" eleştirilerine oldukça ilgi çekici bir yanıt verdi.
23 yaşındaki oyuncu, satın aldığı birkaç bebek fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaşarak "bunlardan çok fazla satın aldım" notunu düştü.

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