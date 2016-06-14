Saldırıda öldürülen Harry Potter oyuncusu anıldı

Geçtiğimiz pazar günü Orlando'daki bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin de Harry Potter setnde rol alan bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Bu haberin ardından serinin yazarı J.K Rowling Twitter'da yaptığı bir paylaşımla üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.
Henüz 22 yaşında olan genç oyuncu Luis Vielma'nın Orlando'daki gece kulübü saldırısında hayatını kaybetmesi, serinin tüm takipçilerini ve Vielma'yı tanıyanları oldukça üzdü. J.K. Rowling, Twitter'da Vielma'nın bir fotoğrafını paylaşarak "Universal'daki çekimlerde Luis Vielma Harry Potter için çalışmıştı" dedi. "22 yaşındaydı sadece. Hala ağlıyorum" dedi.