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14 Haziran 2016 08:29

Saldırıda öldürülen Harry Potter oyuncusu anıldı

Harry Potter serisinin yazarı, Orlando'daki bar saldırısında hayatını kaybeden Harry Potter oyuncusunu andı.

Geçtiğimiz pazar günü Orlando'daki bir gece kulübüne yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin de Harry Potter setnde rol alan bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Bu haberin ardından serinin yazarı J.K Rowling Twitter'da yaptığı bir paylaşımla üzüntüsünü takipçileriyle paylaştı.

J.K. Rowling

Henüz 22 yaşında olan genç oyuncu Luis Vielma'nın Orlando'daki gece kulübü saldırısında hayatını kaybetmesi, serinin tüm takipçilerini ve Vielma'yı tanıyanları oldukça üzdü. J.K. Rowling, Twitter'da Vielma'nın bir fotoğrafını paylaşarak "Universal'daki çekimlerde Luis Vielma Harry Potter için çalışmıştı" dedi. "22 yaşındaydı sadece. Hala ağlıyorum" dedi.


Luis Vielma
Luis Vielma, Harry Potter and the Forbidden Journey adı verilen bir gösteride çalışmış. Universal stüdyolarında yer alan bu gösteri, bir tür tünel yolculuu. Katılımcılar etkileşimli bir şekilde Hogwarts dünyasına giriyor ve benzersiz bir yolculuğa çıkıyor. Forbidden Journey, son yıllarda türünün en iyi örneği olarak anılıyor.
Universal'da Vielma ile karşılaşan kişiler de J.K. Rowling'e onunl nasıl tanıştıklarını anlatarak Rowling'in acısını paylaştı.



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