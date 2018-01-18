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18 Ocak 2018 23:19

Salih Memişoğlu'nun üçüncü filmi vizyona gün sayıyor

Metafizik ve Bio Enerji Uzmanı Salih Memişoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kızım ve Ben filmi için bir araya geldi

‘Azazil: Düğüm’ ve ‘Azazil 2: Büyü’ filmlerinin mimarı Salih Memişoğlu, üçüncü filmi ile izleyici karşısına çıkacak. Filmin vizyonu öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşme yapan Salih Memişoğlu, Bakan Soylu'nun filmini desteklediğini ve sinemaya verdiği değerden dolayı kendisini tebrik ettiğini söyledi. Bu sebepten Bakan Soylu'ya plaket takdim etti. Burak Film'in üçüncü projesi olan Kızım ve Ben'in yönetmen koltuğunda ise Murat Gürvardar oturuyor. Filmde Özel Harekât polislerinin katıldığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı polisiye sahnelerinide barındırıyor.

Başrolünü Cemal Hünal İrem Helvacıoğlu ve Zülal Memişoğlu paylaşırken Cengiz Kurtoğlu, Gizem Hatipoğlu Cem Cücenoğlu, Ömür Arpacı gibi isimlerde filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Kızım ve Ben 6 Nisan 2018'de vizyonda yerini alacak.

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