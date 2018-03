Salma Hayek 'Latin Sevgili' olacak

Lionsgate Pantelion yapımcılığında çekimlerine başlanan Eugenio Derbez'in rol aldığı ilk İngilizce filmi How to Be a Latin Lover'ın oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Kadroya katılan bir diğer isim de Salma Hayek oldu. Hayek, bu yıl içerisinde vizyona girecek iki filmde daha rol alıyor. The Hitman's Bodyguard isimli filmin çekimi henüz sona ermişken How to Be a Latin Lover'ın kadrosuna katıldı. The hitman's Bodyguard'da Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson ve Gary Oldman'la rolleri paylaşmıştı. Bu sene vizyona girecek bir diğer yapım olan Drunk Parents'ta da ünlü oyuncu rol alıyor.









Eugenio Derbez, Rob Lowe, Kristen Bell Raquel Welch, Rob Riggle ve McKenna Grace gibi birçok ünlü ismi kadrosunda barındıran How to Be a Latin Lover, uzun süre dizi yönetmenliği yapan Ken Marino tarafından yönetiliyor. Chris Spain ve Jon Zack tarafından yazılan senaryo, oldukça eğlenceli bir öyküye yoğunlaşarak artık yaşlanmaya başlayan bir orta yaşlının aşk hayatına odaklanıyor. Filmin kadrosunda ayrıca Renee Taylor, Rob Huebel, Michaela Watkins ve Linda Lavin de bulunuyor.

How to Be a Latin Lover, 2017'de gösterime girecek.