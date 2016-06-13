Lionsgate Pantelion yapımcılığında çekimlerine başlanan Eugenio Derbez'in rol aldığı ilk İngilizce filmi How to Be a Latin Lover'ın oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Kadroya katılan bir diğer isim de Salma Hayek oldu. Hayek, bu yıl içerisinde vizyona girecek iki filmde daha rol alıyor. The Hitman's Bodyguard isimli filmin çekimi henüz sona ermişken How to Be a Latin Lover'ın kadrosuna katıldı. The hitman's Bodyguard'da Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson ve Gary Oldman'la rolleri paylaşmıştı. Bu sene vizyona girecek bir diğer yapım olan Drunk Parents'ta da ünlü oyuncu rol alıyor.
13 Haziran 2016 09:06
Salma Hayek 'Latin Sevgili' olacak
Salma Hayek, yeni bir komedi filminin kadrosuna katıldı.
Lionsgate Pantelion yapımcılığında çekimlerine başlanan Eugenio Derbez'in rol aldığı ilk İngilizce filmi How to Be a Latin Lover'ın oyuncu kadrosu netleşmeye başladı. Kadroya katılan bir diğer isim de Salma Hayek oldu. Hayek, bu yıl içerisinde vizyona girecek iki filmde daha rol alıyor. The Hitman's Bodyguard isimli filmin çekimi henüz sona ermişken How to Be a Latin Lover'ın kadrosuna katıldı. The hitman's Bodyguard'da Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson ve Gary Oldman'la rolleri paylaşmıştı. Bu sene vizyona girecek bir diğer yapım olan Drunk Parents'ta da ünlü oyuncu rol alıyor.
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