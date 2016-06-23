23 Haziran 2016 17:02 Salma Hayek'ten genç kalma dersleri Hala yaşlanma belirtisi göstermese de, Salma Hayek bile bazen görünüşüyle ilgili endişeye kapıldığını söyledi ve hala iyi görünmesinin sırlarını paylaştı.

Hollywood'un yaşlanmayan yüzlerinden birisi de Sallma Hayek. Ancak o bile bazen dışgörünüşünün kaygısını taşıyıp kendisini beğenmeyebiliyor. 49 yaşındaki oyuncu, Septemberof Shiraz filminin galasında verdiği bir röportajda, görünüşüyle ve kendini genç tutabilmekiçin neler yaptığıyla ilgili açık konuştu.

"Her zaman harika görünüyormuş gibi hissetmiyorum" diyerek sözlerine başlıyor Salma Hayek,

bu kusursuz duruşu neye borçlu olduğu sorulduğunda. Herkes gibi kensinin de

güvensizliklerinin olduğunu ekleyerek görünüşünün bazen kendisini kaygılandırdığını, herkes





kadar dikkatli olmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.



Fakat yine de kendisine çekici göründüğünü hissettirmek konusunda yardımcı olan kişi, eşi

François-Henri Pinault'tan başkası değil. "Hala kendimi biraz çekici hissediyorum, çünkü

eşim bana bunu hissettirmekte oldukça başarılı." diyor ve ekliyor "çekici olmak benim için

hiç de problem değil zaten, dert etmiyorum."



Ancak, bu yine de Hayek'in dış görünüşü için çabalamadığı ve egzersiz yapmadığı anlamınagelmiyor. Egzersiz yapmayı sevmese de, Londra'da bulduğu bir antrenörün kendisine şekle

girmek ve kaslarını çalıştırmak için başarılı bir yol öğrettiğini söylüyor. "Kaslarımı

yeniden hareketlendirebilmem ve çalıştırabilmem için bir yol öğretti. Bir kemik ve kas

bütünü olarak var olmaktansa olduğun yerde gerçek anlamıyla, fiziksel olarak bulunabilmek





harika bir şey" diyor.



Daha önceki röportajlarında Salma Hayek, en büyük zaafiyetinin yemek olduğunu söylemişti.

Yemek yemeyi seven birinin Fransa'da yaşamasının hem çok güzel, hem de çok kötü bir şey

olduğunu; Fransa'daki harika yemeklerin onu büyülediğini ve kilosunu kontrol etmekte

zorlandığını belirtmişti. Fransız yemeklerinin büyüsüne kapılarak çok kısa bir sürede kilo

alabildiğini, ancak eğer bir alarm kilosu belirleyip her gün kilosunu kontrol ettiğini





belirtiyor.



Eylül ayında 50 yaşına girecek olan Salma Hayek, sağlıklı ve fit görünmesine rağmen yeni

bir çocuk sahibi olmayı düşünmediğini söylüyor. "Bir çocuğum ve üç tane de üvey çocuğum

var. Dört çocuk yeterli." diyor. Bu arada ailesinin en büyük mutluluk kaynağı olduğunu da

ekliyor. "Konu şunda veya bunda başarılı olmak, para, güzellik değil. Gerçekten güzel ve

mutsuz olsan ne olacak? Güzellik seni mutlu etmez. Bana göre insanı mutlu eden şey

ailesidir" diyerek kendisi için ailesinin ne kadar mühim olduğunu belirtiyor.