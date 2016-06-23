Salma Hayek'ten genç kalma dersleri

Hollywood'un yaşlanmayan yüzlerinden birisi de Sallma Hayek. Ancak o bile bazen dışgörünüşünün kaygısını taşıyıp kendisini beğenmeyebiliyor. 49 yaşındaki oyuncu, Septemberof Shiraz filminin galasında verdiği bir röportajda, görünüşüyle ve kendini genç tutabilmekiçin neler yaptığıyla ilgili açık konuştu.
"Her zaman harika görünüyormuş gibi hissetmiyorum" diyerek sözlerine başlıyor Salma Hayek,
bu kusursuz duruşu neye borçlu olduğu sorulduğunda. Herkes gibi kensinin de
güvensizliklerinin olduğunu ekleyerek görünüşünün bazen kendisini kaygılandırdığını, herkes
kadar dikkatli olmaya çalıştığını da sözlerine ekledi.
Fakat yine de kendisine çekici göründüğünü hissettirmek konusunda yardımcı olan kişi, eşi
François-Henri Pinault'tan başkası değil. "Hala kendimi biraz çekici hissediyorum, çünkü
eşim bana bunu hissettirmekte oldukça başarılı." diyor ve ekliyor "çekici olmak benim için
hiç de problem değil zaten, dert etmiyorum."
Ancak, bu yine de Hayek'in dış görünüşü için çabalamadığı ve egzersiz yapmadığı anlamınagelmiyor. Egzersiz yapmayı sevmese de, Londra'da bulduğu bir antrenörün kendisine şekle
girmek ve kaslarını çalıştırmak için başarılı bir yol öğrettiğini söylüyor. "Kaslarımı
yeniden hareketlendirebilmem ve çalıştırabilmem için bir yol öğretti. Bir kemik ve kas
bütünü olarak var olmaktansa olduğun yerde gerçek anlamıyla, fiziksel olarak bulunabilmek
harika bir şey" diyor.
Daha önceki röportajlarında Salma Hayek, en büyük zaafiyetinin yemek olduğunu söylemişti.
Yemek yemeyi seven birinin Fransa'da yaşamasının hem çok güzel, hem de çok kötü bir şey
olduğunu; Fransa'daki harika yemeklerin onu büyülediğini ve kilosunu kontrol etmekte
zorlandığını belirtmişti. Fransız yemeklerinin büyüsüne kapılarak çok kısa bir sürede kilo
alabildiğini, ancak eğer bir alarm kilosu belirleyip her gün kilosunu kontrol ettiğini
belirtiyor.
Eylül ayında 50 yaşına girecek olan Salma Hayek, sağlıklı ve fit görünmesine rağmen yeni
bir çocuk sahibi olmayı düşünmediğini söylüyor. "Bir çocuğum ve üç tane de üvey çocuğum
var. Dört çocuk yeterli." diyor. Bu arada ailesinin en büyük mutluluk kaynağı olduğunu da
ekliyor. "Konu şunda veya bunda başarılı olmak, para, güzellik değil. Gerçekten güzel ve
mutsuz olsan ne olacak? Güzellik seni mutlu etmez. Bana göre insanı mutlu eden şey
ailesidir" diyerek kendisi için ailesinin ne kadar mühim olduğunu belirtiyor.