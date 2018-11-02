Şampiyon’dan beklenen fragman geldi

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği başrollerini Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah ve Fikret Kuşkan’ın paylaştığı ölümsüz bir aşk hikayesi “Şampiyon”un ilk fragmanı ve afişi yayınlandı.Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılarak yazılmış sevgi, umut ve yaşam dolu hikaye "Şampiyon", Sivas'ın köyünden, İstanbul'a jokey olmak için gelen Halis Karataş'ın hayalini gerçekleştirme serüveni, şampiyon Bold Pilot'la tanışmasıyla başlar.

Bold Pilot, koştuğu dönemde umudun simgesi haline dönüşerek efsaneleşmiş ve at yarışlarıyla hiç ilgilenmeyenlerin bile sevgilisi olmayı başarmıştı. Şimdiden yılın filmi olarak gösterilen “Şampiyon”, Bold Pilot’ın büyük başarısını ve jokeyi Halis Karataş ile Begüm Atman’ın destansı aşklarını konu alıyor.





Gerçek bir yaşam hikayesini konu alan “Şampiyon”, dev prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla 7 Aralık’ta vizyonda.