12 Kasım 2018 13:58 Sarah Silverman mutluluktan ağladı Ünlü oyuncu ve komedyen Sarah Silverman’ın adı da artık Şöhretler Kaldırımı’nda.

Ünlü oyuncu ve komedyen Sarah Silverman, Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı bulunan ünlüler kervanına katıldı. 47 yaşındaki ABD’li oyuncu, eski sevgilisi olan komedyen Jimmy Kimmel’in sunumuyla düzenlenen törenle yıldızına kavuştu. Basına yıldızının üzerine poz veren Silverman, “Çok heyecanlı ve gururluyum” dedi.

Big Slakabıyla da anılan komedyen Silverman, komedi alanı olarak genelde toplumdaki tabuları ele alması ve çoğunlukla ırkçılık, cinsiyetçilik ve din konularına dikkat çekmesiyle tanınıyor.

İki Emmy ödüllü oyuncunun seslendirdiği animasyon film Wreck-It Ralph 2 bu ay içinde vizyona giriyor.