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Sinema>  Sinema Haberleri
18 Mayıs 2018 09:55

Şarkıcı ve oyuncu Gökhan Keser’in yeni filmi geliyor!

Tatlı Bela 8 Haziran’da vizyona giriyor.



Senaryosunu Selim Çirput, yönetmenliğini Cem Sürücü’nün üstlendiği, oyuncu kadrosunda Gökhan Keser, Eda Erol, Selen Seyven, Serkan Kuru, Eren Pekgöz, Yıldırım Öcek ve Aslı Bankoğlu'nun rol aldığı komedi türündeki film “Tatlı Bela” 8 Haziran’da vizyona giriyor.


Filmde kapılarına bırakılan bebekle aynı evde yaşamak zorunda kalan 3 arkadaşın başlarından geçen komik olaylar zincirini izleyeceğiz.Arda Fırat ve Erdem bir yandan rutin hayatlarına devam edecekler bir yandan da Ela bebeğin kime ait olduğunu bulmaya çalışacaklardır.

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    Tatlı Bela
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