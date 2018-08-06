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Sinema>  Sinema Haberleri
6 Ağustos 2018 07:51

Sarp Levendoğlu Polis rolünde

Zihinsel yetersizlik yaşayan ve kendini polis zanneden bir genç ile ona kol kanat geren, ağabeylik yapan gerçek bir polisin dostluk hikayesi İKİ İYİ ÇOCUK, 24 Ağustos'ta sinemalarda izleyicisiyle buluşacak.


Filmde başrollerini Sarp LEVENDOĞLU ve Kazım KARAKADIOĞLU paylaşırken kadroda Sevcan YAŞAR, Devrim Özder AKIN, Mehmet ULUSOY gibi oyuncuların yanı sıra Murat SEREZLİ, Hamdi ALKAN ve Günay KARACAOĞLU da konuk oyuncu olarak yer alıyor.


Yönetmenliğini, Mehmet Demir YILMAZ ve Görüntü Yönetmenliğini ise Argyris Theos’un gerçekleştirdiği filmin müzikleri ise Yeni Türkü grubunun kurucusu Derya Köroğlu tarafından yapıldı ve filme özgün şarkı bestelendi.


Özlediğimiz iyilikleri ön plana çıkaran filmin konusu kısaca şöyle; Zihinsel yetersizlik yaşayan Ercan, çocukken babasını trafik kazasında kaybetmiştir. Derin acılar yaşamış, bundan çıkış yolunu da kendini polis ilan etmekte bulmuştur. Antakya’da annesiyle birlikte yaşayan Ercan'ın (Kazım KARAKADIOĞLU) özel dünyasına tüm şehir saygı duymakta ve kendisine sevgi göstermektedir.


Ercan'ın hayali bir polis üniformasına sahip olmaktır. Şehre yeni atanan baş komiser Serdar (Sarp LEVENDOĞLU) ile Ercan arasında çok özel bir bağ oluşur. Ercan, hiçbir planı tutmayan beceriksiz definecilerin kaçakçılık planlarına dahil edilince işler karışır. Komiser Serdar, bir yandan âşık olduğu Defne'nin (Sevcan Yaşar) peşinde koşacak bir yandan Ercan'ı tehlikelerden uzak tutmaya çalışacaktır.


Akdeniz insanının kendine özgü barışıklığı ve sıcaklığı ile, seyirciye iyi hissettirecek “İki İyi Çocuk” filmi 24 Ağustos’ta sinemalarda.


GALA 16 AĞUSTOS'TA HATAY'DA

13 Ağustos'ta basın gösterimi gerçekleştirilecek olan filmin galası, 16 Ağustos tarihinde çekimlerin de gerçekleştiği, barış ve hoşgörü kenti Hatay'da yapılacak.


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