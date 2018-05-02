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2 Mayıs 2018 19:18

Şaşkınlar Çetesi bu Cuma vizyona giriyor

Komedi-macera türü film 4 Mayıs 2018’de izleyicisiyle buluşacak…



Yapımcılığını Popülist Media Works’ün üstlendiği, senaryosunu Hakan Akçin’in yazdığı, Kamil Aydın’ın ise yönetmen koltuğuna oturduğu Şaşkınlar Çetesi, Cuma sinemalarda!


Paranın her kapıyı açtığı ve mutluluk getirdiği yanılgısına düşüren günümüz dünyasında Nedim’in hikayesine odaklanıyoruz, kimi zaman neşeli, kimi zaman hayatın gerçek talihsizlikleriyle dolu bir macera bu filmde anlatılan.


Komedi macera türü filmde başrollerde Sedef Şahin, Oktay Gürsoy, Ferhat Yılmaz, Ergun Taş, Ayşenur Yazıcı ve Umut Tanyolu gibi isimler var.

Filmin fragmanı yayınlandı.


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    Şaşkınlar Çetesi
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