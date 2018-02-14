14 Şubat 2018 09:49 Savaşı bu defa Cem Yılmaz kazandı Şahan Gökbakar'ın filmi 3 günde beklentinin altında kaldı

Çektikleri filmler ile komedilerini yarıştıran Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar ikilisinde bu kez yüzü gülen Cem Yılmaz oldu.Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Kayhan, ilk üç gününde 250 bin izlenme sayısıyla, beklentilerin altında kaldı. Filmi vizyona girmeden önce polemik yaşadığı Cengiz Semercioğlu köşesinde bu konuya değindi.

''Demek ki, ‘ben ne çeksem izlenir’ olmuyormuş Şahan

Daha ilk başta bu Kayhan karakteri sevimsiz dediğim için Şahan Gökbakar gönül koymuştu bana.

Kendi sayfasına “Hangisi daha sevimli” diye İvedik’le benim fotoğrafımı koyup oylatmıştı takipçilerine...

Kimin haklı olduğu üç günlük gişe sonucunda ortaya çıktı.

Kayhan’ı 803 salonda vizyona girmesine rağmen ilk hafta sonunda sadece 252 bin kişi izledi.

Ben ne yapsam izlenir...

Ne çekersem seyirci salonu doldurur mantığının duvara toslamasıdır bu.

Demek ki olmuyormuş arkadaş.

Ne çekersen izlenmiyormuş.

Geçen gün Sözcü’de sinema eleştirmeni Burak Göral, “Kayhan, Şahan’ın 9. sinema filmi. Bir insan dokuz sinema filmi sonunda bir parça olsun kendisini, sinemaya bakışını geliştirmez mi” diyerek olayı özetledi aslında...

Şahan’ın sineması hep aynı: Skeç gibi çekilmiş karikatürize karakterler üzerine kurulu...

Kayhan da İvedik gibi kaba saba bir karakterdi.

Ama bu kez seyirci aynı tarz numaralara geçit vermedi.

Şahan da böylece ilk kez Cem Yılmaz karşısında ağır bir mağlubiyet aldı...

“Arif v 216” ile “Kayhan”ın üst üste gelmesi sadece gişede Cem’in yüzünü güldürmekle kalmadı, sinemasal açıdan da iki komedyen arasındaki makası ciddi şekilde açtı.''

İşte gişede hayal kırıklığına uğratan Şahan Gökbakar filmi Kayhan'ın fragmanı: