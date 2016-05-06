Scarlet Witch’in kostümü değişecek

Yeni Avengers filmi Avengers 2’nin hazırlıkları sürerken filmle ilgili ilginç bir haber daha geldi. Geçtiğimiz yaz Marvel’ın Avengers: Age of Ultron filminde izleyiciye tanıtılan Elizabeth Olsen’in yeni Scarlet Witch olacağını öğrenmiştik. Cağtain America: The Winter Soldier’ın sonunda ise Scarlet Witch’in kardeşi Quicksilver olarak da Aaaron Taylor-Johnson kısa bir süre görünmüştü.





Scarlet Witch, vizyona henüz giren Captain America: Civil War filmiyle birlikte, Avengers ekibinin yeni resmi üyesi oldu. Bu film oldukça konuşulmaktayken Elizabeth Olsen, Scarlet Witch’in kostümüyle ilgili bir açıklamayla karşımıza çıktı.





Marvel sinematik evreninde karakterler çizgi romanlardaki kostümlerine sadık kalmaktayken Avengers: Age of Ultron’un yönetmeni Joss Wheldon Scarlet Witch’le ilgili farklı bir karar vermişti. Elizabeth Olsen’in görüntüsü bu filmde olması gerekenden daha muhafazakardı. Elizabeth Olsen, katıldığı bir televizyon programında bu kıyafetlerle ilgili bir anısını anlatarak şunları söyledi: “Filmin yönetmeni Joss Wheldon bana karakterden bahsederken ‘eve gidip internetten araştırdığında göreceğin kıyafetleri giymeyeceğin konusunda sana söz veriyorum’ dedi.”

Marvel’ın Civil War filminden sonra yeni gelecek olan Avengers: Infinity War Part 1 ve Avengers: Infinity War Part 2’da da Scarlet Witch’i ve dolayısıyla Elizabeth Olsen’i görebiliriz. Henüz bu iki filmin oyuncularıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmasa da, 2016’nın sonlarında filmin yapımlarına başlanması bekleniyor.