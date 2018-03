Scarlett 2016'da parayı buldu

2016’yı geride bıraktık ancak 2016’da elde ettiğimiz değerleri ve yaşadığımız olayları bir türlü geride bırakamıyoruz. Bu yüzden 2016 içerikli haber yapmayı da bırakmıyoruz. Sinemanın ticari boyutuyla ilgili bu haber, aslında daha önce hazırladığımız “Bu senenin en çok kazananları” ile çok bağlantılı. Çünkü o listede dünyaca ünlü iş dergisi Forbes’in açıkladığı, oyuncuların aldıkları ücretlerle filmlerin hasılatları arasındaki oranı sizlerle paylaşmıştık. Böylelikle hangi oyuncunun yer aldığı filmin bütçesine göre “pahalı” kaçtığını öğrenmiştik. O listeyi hatırlamayanlar varsa yeniden bahsedelim. Listenin birinci sırasında, yani 2016’nın “overpaid” aktörü olarak Johnny Depp yer alıyordu. Ancak filmlere en çok bilet sattıran isim Scarlett Johansson oldu.







Johnny Depp filmlerden aldığı her 1 doların karşılığında onlara 2,8 dolar kazandırmıştı. Bu da onu en “fazla kazanan” oyuncular listesinin en tepesine yerleştiriyordu. Scarlett Johansson’un istatistiği ise ondan biraz daha farklı. Neticede o oynadığı filmlere tamı tamına 1.2 milyar dolar kazandır. Bu rakam çıkartılırken Johansson’un rol aldığı iki film kaynak olarak alındı. Bunlardan ilki dünya çapında 1,153 milyon dolar hasılat elde eden “Captain America: Civil War”, ikincisi ise Coen kardeşlerin son filmi olan “Hail, Ceaser!”di. Bu film de 60 milyon doların üzerinde bir gişe hasılatı elde etmişti.







Aslında Johansson, bir filmde daha görev almasına rağmen görünüşü ile değil “sesi” ile oynaması, o filmin gişe başarısını bu rakama eklettirmedi. Eğer The Jungle Book’ta ses verdiği “Kaa” karakteri de işin içine katılmış olsaydı Johansson’un filmlere kazandırdığı miktar alıp başını gidecekti. Çünkü o filmin de dünya çapında hasılatı neredeyse 1 milyar dolara dayanmış durumda. Johansson’dan sonra Forbes’in listesindeki oyuncuların filmlere kazandırdığı hasılatların sıralaması ise şöyle: Chris Evans (1.15 milyar dolar), Robert Downey Jr (1.15 milyar dolar), Margot Robbie (1.1 milyar dolar), Amy Adams (1.04 milyar dolar), Ben Affleck (1.02 milyon dolar), Henry Cavill (870 milyon dolar), Ryan Reynolds (820 milyon dolar) ve Will Smith (875 milyon dolar).







Bu yıl Johansson için karlı geçmiş gibi görünse de 2017 onun için daha büyük paralar getirebilir.Çünkü Ghost in The Shell’deki Ana Binbaşı rolünün yanı sıra Rock That Body filminde de rol alacak. Lucia Aniello yazıp yönettiği bu komedideki rol arkadaşları ise Kate McKinnon, Ilana Glazer, Zoe Kravitz ve Jillian Bell olacak. Ayrıca Wes Anderson’un çekimlerinde olduğu Isle of Dogs filminde de yine sesiyle oynayacak aktris, Avengers: Infinity War’daki yerini şimdiden aldı. Ancak bu iki filmin muhtemel vizyon tarihleri 2017 değil.



AHMET TOĞAÇ