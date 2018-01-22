Scarlett Johannson ve Natalie Portman taciz skandallarını konuştular!

2017 yılında Amerika'da düzenlenen büyük kadın yürüyüşü bu yıl ikincisini gerçekleştirdi. 250 şehirde düzenlenen büyük yürüyüşe bu yıl sanatçılarda katıldı. Natalie Portman, Scarlett Johannson, Oscar ödüllü Lupita Nyong gibi oyuncular oradaydı. Oyuncular Hollywood'da yaşanan taciz skandalları ile ilgili konuştu.

Binlerce kadına seslenen Natalie Portmann 13 yaşında kariyerinde büyük bir adım olan Leon: The Professional hakkında konuştu. Daha o zaman bedeni hakkında yapılan tartışmalara maruz kaldığını ve o zaman kendini savunmasız hissettiğini açıkladı. Kendini seksüel anlamda ifade ederse nesneleştireleciğini daha o yaşta anladığını ifade etti.

Scarlett Johannson ise konuşmasında: ''Nasıl olur anlamıyorum, taciz mağduru kadınları destekleyemek amacıyla kurulmuş bir kurum, adı taciz skandallarına karışan biriyle aynı fotoğraf altında durabilir. Ve o kişi nasıl olurda böyle bir kurumun adını kullanabilir?'' şeklinde James Franco'yu kastetti. James Franco Altın Küre ödüllerine taciz mağdurlarına destek sağlayan bir kurum olan Time's Up rozetiyle katılmıştı. Scarlett Johannson direk olarak onu hedef gösterdi.