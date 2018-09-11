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Sinema>  Sinema Haberleri
11 Eylül 2018 08:34

Scarlett Johansson evleniyor

Yıldız oyuncu Scarlett Johansson’un Colin Jost'la evlilik yolunda olduğu iddia edildi.


Hollywood’un en çok kazanan aktristi olan Scarlett Johansson'ın komedyen sevgilisi Colin Jost ile evleneceği iddia edildi. Son olarak Avengers filmiyle beyazperdede boy gösteren yıldız oyuncunun daha önce başından iki evlilik geçmişti. ABD basını ikilinin evlilik hazırlıklarında olduğunu yazdı.



Bir süredir 36 yaşındaki komedyenle birlikte olan Johansson'un evlilik planına sıcak baktığı belirtildi. İkilinin, yakında nikah kıyacağı öne sürüldü. İlk evliliğini Deadpool karakteriyle dünya çapında üne kavuşan Ryan Reynolds ile 2008 yılında yapmıştı. Çiftin yolları 2011 yılında ayrılmıştı. Scarlett Johansson ikinci evliliğini Romain Dauriac ile 2014 yılında gerçekleştirmişti. Bu evlilik de sadece 3 yıl sürmüştü. Johansson'un bu evlilikten Rose Dorothy Dauriac isimli bir çocuğu dünyaya geldi.


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