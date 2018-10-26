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Sinema>  Sinema Haberleri
26 Ekim 2018 10:05

Scarlett Johansson o projeyi reddetti

Güzel oyuncu Scarlett Johansson, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın finanse ettiği filmde rol almayı reddetti.


Pulitzer ödüllü foto muhabiri Lynesy Addario'nun It's What I Do adlı anı kitabından sinemaya uyarlanacak film için cast çalışmaları devam ediyor. Bir süre önce filmin yönetmenliğini Steven Spielberg'in yapacağı filmde Addario'yu güzel oyuncu Jennifer Lawrence'ın canlandıracağı iddiaedilmişti. Ancak iki sinemacı projeden çekilmesiyle yönetmen koltuğuna usta yönetmen Ridley Scott oturdu.



Kariyeri boyunca iki kez kaçırılan ve cinsel tacize uğrayan Addario'yu canlandırması içinse 33 yaşındaki Scarlett Johansson adı öne çıktı. Ancak gazeteci Addario New York Times'a verdiği röportajda Johansson'un filmin finansörlerinden birinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olduğunu öğrenince, "Bu adam Yemen'de savaş sürdürüyor. Kadınları hapse atıyor" diyerek filmde oynamayı reddettiğini açıkladı.


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