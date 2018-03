Scarlett Johansson'lu Kabuktaki Hayalet, ilk kez Mynet Sinema'da

Sevilen Japon animesi Ghost in the Shell'in Hollywood uyarlaması olan Kabuktaki Hayalet, duyurulduğu günden bu yana büyük tartışmaları da beraberinde getirmişti. Filmin oyuncu kadrosundan Hollywood'un nasıl işleyeceğine kadar her şeyi tartışan Ghost in the Shell hayranları için artık geri sayım başladı. Kabuktaki Hayalet ismiyle vizyona hazırlanan Ghost in the Shell, 31 Mart'ta vizyona giriyor.

Filmin vizyona girmesine sayılı günler kala, hayranların merakını giderecek bir içerik bugün yayınlanıyor. Filmin ilk 5 dakikası, her ülkeden bir basın kuruluşuna servis edildi. Türkiye'de ilk kez ve sadece Mynet Sinema'da filmin ilk 5 dakikasına tanık olabileceksiniz.











Scarlett Johansson, Michael Pitt, Takeshi Kitano, Michael Wincott gibi önemli oyuncuları kadrosunda barındıran filmi, Pamuk Prenses ve Avcı filminden tanıdığımız Rupert Sanders yönetti. Sizi, Kabuktaki Hayalet filminin ilk 5 dakikasıyla baş başa bırakıyoruz.