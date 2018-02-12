Sinemanın usta yönetmeni Martin Scorsese ve Vikings’in yaratıcısı Michael Hirst, The Caesars adlı tarihi dramada buluşmaya hazırlanıyor.
12 Şubat 2018 10:56
Scorsese'den tarihi sürpriz
Martin Scorsese Vikings’in senaristi Michael Hirst sürpriz bir tarihi drama ile izleyiciyle buluşacak
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