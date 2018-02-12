Scorsese'den tarihi sürpriz

Sinemanın usta yönetmeni Martin Scorsese ve Vikings’in yaratıcısı Michael Hirst, The Caesars adlı tarihi dramada buluşmaya hazırlanıyor.

Televizyon dünyası beklenmedik gelişmelere sahne oluyor. The Tudors ve Vikings gibi başarılı dizilere imza atan Michael Hirst, yeni bir proje üzerinde çalışıyor. Üstelik Martin Scorsese ile! Tarihi dramalarla ünlenerek, uzun soluklu hikâyeler kaleme alan Hirst, bizi heyecanlandırıyor. Antik Roma’da geçen The Caesars ise, senaristin bugüne kadarki en iddialı işi. Zira Scorsese’in ismi dahi seyirciyi meraklandırmaya yetiyor. Peki yönetmenin projedeki rolü ne?

The Guardian‘ın haberine göre, Scorsese, Romalılarla ilgili her şeye tapıyor. Yönetmenin bilgisine güvenen Hirst dizinin Julius Caesar’ın gençlik yıllarına odaklanacağını söylüyor. Orta yaşlı bir Caesar fikrine sıcak bakmadığının altını çizen Hirst, seyirciye ilginç bir macera sunacaklarını garanti ediyor. Bu noktada senaristin drama, entrika, yalan üçgeninde muazzam hikâyeler yazdığını hatırlatmakta fayda var. Hirst, hikâyeyi nasıl yöneteceğini iyi biliyor.

Dizinin oyuncu kadrosu henüz belli değil. Fakat senarist herkesin usta yönetmenle çalışmak istediğini belirtiyor. Scorsese’in sektör içindeki etkisi büyük elbette. Hirst’ün efsanevi bir iş birliği yaptığı aşikâr. Senarist sözlerine çok önemli bir detayla devam ediyor. Hirst yazdığı senaryoların belgesel olmadığına ancak tarihi gerçeklere dayandığına dikkat çekiyor. Senarist birkaç tarihi bilgi kullanıyor, evet. Ama kaynakların öznelliğinin de farkında. Yaşanan bir olayın farklı şekillerde değerlendirilebileceğini düşünüyor. Tabii Hirst’ün saf bir tarih yok ifadesi tartışmaya açık. Dizinin çekimlerine gelecek sene başlanması planlanıyor. O güne dek Scorsese’in de bolca açıklama yapacağı kesin