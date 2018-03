Sean Penn yuhalandı

Sean Penn yeni filmi The Last Face Cannes'daki galasından sonra oldukça kötü tepkiler, ağır eleştiriler aldı ve yuhalandı. Çok kötü tepkiler alan film Güney Sudan'daki iç savaşla bir erkek ve bir kadın arasındaki aşkın acımasızlığına kıyaslayarak kendine bir hikaye oluşturmaya çalışıyor.







2007'deki başarılı Into the Wild filminden sonra yönettiği son film olan The Last Face'de Charlize Theron, Afrika'da bir doktora (Javier Bardem) aşık olan uluslararası bir yardım görevlisini canlandırıyor.







İzleyicilerden bazılarına filme sesli bir şekilde kahkaha patlattı ve olaylar daha da kötüye gitti. Melissa Silverstein da attığı tweet ile lafını esirgemedi: "Sean Penn yönetmenliği bırakmalı. The Last Face'in her saniyesinden nefret ettim." 140 karakter yetmemiş ki bir sonraki tweet'inde devam etti, "İlk kez bugün yuhalamalara dahil oldum. Birkaç kez sesli bir şekilde kahkaha attım."













Esprili bir dille söylenenler başka bir şey ise Charlize Theron'un, Sean Penn ile 1 buçuk yıldır süren ilişkisini filmi izledikten sonra bitirmiş olabileceğiydi. Ayrıca o da Sean Penn ile başlayan eleştiri furyasından nasibini aldı ve filmdeki performansının çok sığ olduğu gibi eleştirilere maruz kaldı.







The Last Face filminin çekimi sırasında The Last Face filminin çekimi sırasında ilişkileri olan ve sonradan ayrılan Charlize Theron ve Sean Penn'in aralarındaki mesafeyi korumaya dikkat etmeleri gözlerden kaçmadı. Sean Penn ise haliyle gösterime giren filmini savunmaya çalıştı.







The Last Face için seyirciler, Cannes'teki gelmiş geçmiş en kötü film gibi yorumlar yapmaya başlasa da Altın Palmiye'ye aday olan film belli ki festival ekibince o kadar da kötü d herhangi bir açıklama yapma gereği duyarlar mı orası meçhul.







Sean Penn, 80'lerde başlayan profesyonel aktörlük kariyerine hala devam ederken 1991'den beri de uzun metrajlı sinema filmlerinde hem senarist hem yönetmen oldu. Bu son filminin ise Türkiye'de vizyonla buluşup buluşmayacağı henüz netlik kazanmadı.







