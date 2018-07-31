Şebnem Dönmez karakolluk oldu

Çakallarla Dans serisinin son halkasında rol alan Şebnem Dönmez rol icabı karakolluk oldu. Çakallarla Dans serilerinin sevilen yüzleriTuba Ünsal,Doğa Rutkay,Derya ŞensoyveHande Katipoğlu’nun ardından, bu kez deneyimli oyuncu Şebnem Dönmez serinin güzeli oldu. Başarılı oyuncuMüjgan karakteriyle hapishanenin yolunu tutacak.

Dönmez; "Bu eğlenceli serinin bir parçası olmak güzel. Sevdiğim ve saygı duyduğum ve severek izlediğim oyuncularla ve şahane yönetmenimiz Murat Şeker’le çalışmaktan büyük mutluluk duydum. Kelepçeli halim filmin sürprizlerinden… 9 Kasım vizyon tarihinde sinemalarda buluşmak dileğiyle" dedi.

Hakim karşısına geçen çakallar grubu birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olur. Fakat bu durum ekip için hiç de kolay değildir. Bu sırada Kayınço Gökhan’ın hayatı aldığı haberle bambaşka bir hal alır. Gökhan, yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden çocuğu olduğunu öğrenir. Üstelik kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan ile birliktedir. Gökhan henüz bir kızı olduğuna alışamamışken bir de Sinan’ı öğrenince deliye döner. Böyle bir çocuğun kızı ile olmasını gururuna yediremeyen Gökhan Sinan’la Leyla’yı ayırmaya karar verir. Bunu tek başına yapamayacağını anlayan Gökhan çakallar grubundan yardım ister. Yasağı delip bir araya gelen ekip Kayınço’nun kızını kurtarmak için eğlenceli bir maceraya atılır...

Bugüne kadar senaryosunu yazdığı ve yönetmenliği yaptığı filmlerle beğeni toplayanMurat Şeker'in, serinin diğer filmlerinde de olduğu gibi yönetmen koltuğuna oturduğu 5. devam halkasında, serininfenomen haline gelen ana karakterlerini canlandıranŞevket Çoruh,İlker Ayrık,Timur AcarveMurat Akkoyunlukadroya geri dönüyor.Didem Balçın,Hakan Bilgin,Ceyhun Yılmaz,Hande Katipoğlu, kadroya yeni katılanŞebnem Dönmez,Uraz Kaygılaroğlu,Ali BarkınveNaz Çağla Irmak'ın da kadrosunda yer aldığı"Çakallarla Dans 5"9 Kasım'da sinemalarda olacak.