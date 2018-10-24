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24 Ekim 2018 12:12

'Şekerpare'ye 13 yaş küçük sevgili

Sanatçı Attila Özdemiroğlu’nun kızı Yaprak Özdemiroğlu kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi.


Uzun süredir ortalarda görünmeyen Yaprak Özdemiroğlu, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle gezerken objektiflere takıldı. Oyuncu Yaprak Özdemiroğlu, 20 Nisan 2016 tarihinde yaşamını yitiren sanatçı Attila Özdemiroğlu'nun kızıdır.



55 yaşındaki oyuncu ile sevgilisi Kemal Öztürk, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi. Bir dönem komedyen Cem Yılmaz ile aşk yaşadığı iddia edilen Özdemiroğlu'nun, yeni aşkından (42) 13 yaş büyük olduğu ortaya çıktı.



Yaprak Özdemiroğlu, Atıf Yılmaz'ın yönettiği, 1983 yapımı 'Şekerpare' filmi ile Yeşilçam'da büyük bir çıkış yakalamıştı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Çeşme'ye taşındık, orada çok rahat ve sakin bir hayatımız var" demişti. Özdemiroğlu, "Genelde arkadaşlarımız bizi ziyarete geliyor, bu sefer biz geldik. Yeni projeler geliyor fakat şu sıralar uzak kalmayı tercih ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.



Yeşilçam yıldızı, "Genç nesil oyuncularından kimi beğeniyorsunuz? sorusuna, "Gonca Vuslateri'yi çok beğeniyorum. Çok karakterli oyuncu, bütün duygularını katarak oynuyor" cevabını vermişti.



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