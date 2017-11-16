Seks bağımlılığı tedavisi görüyor

Arizona'da konumlanmış lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Oscarlı oyuncu ilk kez görüntülendi.
58 yaşındaki aktör, seks bağımlılığı tedavisi üzerine ün yapmış bu merkezde yaklaşık bir aydır tedavi görüyor.
Yapımcı Harvey Weinstein'in da, patlak veren skandalının ardındanaylık ücreti 36 bin dolar olan bu merkezde tedavi gördüğü belirtiliyor.
Hollywood'da yıllardır süre gelen taciz skandallarının bir bir ortaya dökülmesinin ardından sinema sektörü daha önce hiç yaşanmamış bir değişimin içinden geçiyor.
Bu ifşa süreci ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın yaklaşık 15 yıldır onlarca kadın oyuncuyu taciz ettiğinin ortaya çıkmasıyla başlamıştı.
ABD'li oyuncu Antony Rapp, Oscarlı oyuncu Kevin Spacey'i tacizle suçlamış, 14 yaşındayken Spacey’nin evine gittiğini ve ünlü aktörün kendisini yatağa yatırarak üzerine çıktığını iddia etmişti. Rapp, olay yerinden kaçtığını ancak yaşananları kimseye anlatmadığını ifade etmişti.
Kevin Spacey ise, resmi Twitter hesabından paylaştığı mesajda 'uygunsuz davranışı' nedeniyle özür dilemiş ve eşcinsel olduğunu açıklamıştı.