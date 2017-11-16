Seks bağımlılığı tedavisi görüyor





Arizona'da konumlanmış lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Oscarlı oyuncu ilk kez görüntülendi.



Hakkında çıkan taciz suçlamalarına her gün bir yenisi eklenen Hollywood'un ünlü oyuncusu Kevin Spacey seks bağımlılığı için tedavi görmeye başladı.Arizona'da konumlanmış lüks bir rehabilitasyon merkezinde tedavi gören Oscarlı oyuncu ilk kez görüntülendi.



58 yaşındaki aktör, seks bağımlılığı tedavisi üzerine ün yapmış bu merkezde yaklaşık bir aydır tedavi görüyor.



58 yaşındaki aktör, seks bağımlılığı tedavisi üzerine ün yapmış bu merkezde yaklaşık bir aydır tedavi görüyor.



Yapımcı Harvey Weinstein'in da, patlak veren skandalının ardındanaylık ücreti 36 bin dolar olan bu merkezde tedavi gördüğü belirtiliyor.



Yapımcı Harvey Weinstein'in da, patlak veren skandalının ardındanaylık ücreti 36 bin dolar olan bu merkezde tedavi gördüğü belirtiliyor.



Hollywood'da yıllardır süre gelen taciz skandallarının bir bir ortaya dökülmesinin ardından sinema sektörü daha önce hiç yaşanmamış bir değişimin içinden geçiyor.



Bu ifşa süreci ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın yaklaşık 15 yıldır onlarca kadın oyuncuyu taciz ettiğinin ortaya çıkmasıyla başlamıştı.



Hollywood'da yıllardır süre gelen taciz skandallarının bir bir ortaya dökülmesinin ardından sinema sektörü daha önce hiç yaşanmamış bir değişimin içinden geçiyor.Bu ifşa süreci ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın yaklaşık 15 yıldır onlarca kadın oyuncuyu taciz ettiğinin ortaya çıkmasıyla başlamıştı.