23 Haziran 2016 11:54 Selma Blair Nicholas Cage ile aynı filmde Nicolas Cage ve Selma Blair, bir korku filmi için bir araya geliyor.

Kariyerleri boyunca tuhaf konseptli korku ve aksiyon filmlerine pek de yabancı olmayan ikili Selma Blair ve Nicolas Cage, yeni ve farklı konseptli bir film için yapımcıyla anlaştı. Benzersiz bir vizyon deneyimi yaşatabilmek adına ilginç bir fırsat gibi görünen bu korku filmi, Cage ve Blair için de farklı bir şans olacak gibi duruyor.







The Tracking Board'a göre, Selma Blair ve Nicolas Cage, Mom and Dad isimli bir filmde başrolleri paylaşacak. Filmin ismine ve oyunculara çok da aldanmamak gerek, zira bu bir korku filmi. Bir kasaba sakinlerinin geçirdiği histeri krizinden -buna Cage ve Blair'in canlandırdığı anne baba da dahil- ve bu krizin yıkıcılığından kurtulmaya çalışan çocukların hikayesini anlatıyor.

Jason Statham'ın başrol oynadığı 2006 yapımı Crank ile adını duyuran Brian Taylor'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Mom and Dad, şimdiden merakla bekleniyor. Cruel Intentions ve Hellboy dışında birçok kez televizyon ekranında da karşımıza çıkan Selma Blair içinse bu film oldukça büyük bir fırsat olarak görünüyor. Sinemada büyük işler yapmaya devam edebilmesi için ideal bir adım Mom and Dad. Hele ki, kendisinin geçirdiği bu sıkıntılı günlerde böyle bir filmden teklif alması oldukça teşvik edici.

Uçakta sinir krizi geçirmişti







Nasıl olduysa Mom and Dad ile Selma Blair'in geçen hafta yaşadıkları, bir şekilde birbirine uyumlu gidiyor. Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden paylaştığı bir fotoğrafta eski eşi ve oğluyla bir tatile giderken görülmüştü Selma Blair. Bu paylaşımdan az sonra yaşananlar nedeniyle de uçaktan indirilip hastaneye kaldırılmıştı.

Uçuştan önce peş peşe alkol ve ilaçlarını alan oyuncu, daha sonra ufak çaplı bir kriz geçirerek bağırmaya başlamış. Görgü tanıklarına TMZ'nin ulaşmasının ardından Vanity Fair ise doğrudan Selma Blair ile görüşerek, kendisinden gerekli açıklamayı almış. Selma Blair, birçok kez özür dileyerek durumu açıklamış:

"Dün çok büyük bir hata yaptım. Babası ve oğlumla harika bir geziden sonra alkol ve ilaçlarımı birbirine karıştırdım. Bu, bilincimi kaybetmeme ve pişman olduğum bir sürü şey söylememe neden oldu. Oğlum ve babası yanımda kulaklıklarıyla uyuyordu. Bu, oğlumun olanları duymaması için gayet iyiydi. Bu konuyu oldukça ciddiye alıyorum, tüm yolculardan ve uçuş ekibinden yaşananlar ve yaptıklarım için özür dilerim. Herkes bana çok yardımcı olmaya çalıştı. Bu olayın utancını yaşıyorum. Gerçekten çok üzgünüm" diyerek olayı anlatan Selma Blair'in yeni projesinin bir hafta sonra açıklanan histeri krizi geçiren bir anneyi oynamak olacağını kim tahmin edebilirdi ki?